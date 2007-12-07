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Предпремьерные показы "Ромео & Джульетта" на сцене театра им. К. С. Станиславского

7 декабря
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7 декабря 2007
7 и 15 декабря 2007 года на сцене Московского драматического театра имени К.С. Станиславского прошли два предпремьерных показа спектакля.
Московский драматический театр имени К.С.Станиславского и Всероссийский Государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова представили совместную экспериментальную работу - постановку режиссера Сергея Алдонина «РОМЕО & ДЖУЛЬЕТТА», трагикомические фантазии между сном и реальностью по мотивам пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».
Ангел света и Ангел тьмы отправлены на землю, чтобы разгадать тайну великой любви и непонятной смерти двух подростков. Они вселяются в души актёров небольшой труппы шекспировского времени, которые готовятся разыграть эту трагедию перед зрителем. И вдруг стирается грань между игрой и жизнью. Дойдут ли они до финала?..
Спектакль создавался на основе снов, фантазий и ассоциаций группы студентов ВГИКа, мастерской народного артиста России Александра Ленькова.
Для рождения этой экспериментальной шоу – драмы Сергей Алдонин привлёк к работе команду профессионалов – единомышленников. Спектакль взрывается неожиданными сценарными поворотами и комедийными фантазиями, которые прочитаны между строк пьесы. Декорации художника из Санкт-Петербурга Сергея Фролова, азартные и зрелищные танцы, поставленные хореографом Александром Мацко, периодически пронзают драматическое действие. Разработанные актером Алексеем Бочениным миниатюры в стиле STOMP, внезапно внедряются в действие спектакля, который наполнен хоральными партиями французского композитора Н. Плэже в исполнении молодых актёров – всё это привело к нестандартной и яркой постановке.

В спектакле заняты: Ярослав Жалнин (Ромео), Галина Боб (Джульетта), Антон Сорокин (Меркуцио), Алексей Боченин (Бенволио), Анна Зарянкина (королева Маб), Екатерина Николаева (кормилица), Тимур Орагвелидзе / Егор Сальников (отец Лоренсо), Елена Соломина (леди Капулетти), Георгиос Караяннидис (Тибальт)

На XXVII Международном Фестивале ВГИКа в октябре 2007 году, в рамках Международного театрального конкурса постановка «Ромео и Джульетта» была награждена Спецпризом, как самый зрелищный и азартный спектакль, а приз имени Т.В. Макаровой достался Галине Боб и Ярославу Жалнину за исполнение главных ролей в спектакле.

Официальная премьера состоится 30 января 2008 года.
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Сергей АлдонинГалина БобЯрослав ЖалнинЕкатерина НиколаеваЕгор (Георгий) СальниковАнтон Сорокин
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Предпремьерные показы "Ромео & Джульетта" на сцене театра им. К. С. Станиславского фотографии
Предпремьерные показы "Ромео & Джульетта" на сцене театра им. К. С. Станиславского фотографии
Предпремьерные показы "Ромео & Джульетта" на сцене театра им. К. С. Станиславского фотографии
Предпремьерные показы "Ромео & Джульетта" на сцене театра им. К. С. Станиславского фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Cвета (Москва)   29.03.2009 - 20:09
Совсем не согласна - ничего общего читать далее>>
№ 1
Светлана (Санкт-Петербург)   8.12.2008 - 13:38
Спектакль очень похож на одноименный американский фильм с Ди Каприо, поэтому иногда создается впечатление, что создатели многое просто взяли с экранизации. Безусловно, много интересных находок и решений... читать далее>>
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