Предпремьерные показы "Ромео & Джульетта" на сцене театра им. К. С. Станиславского

7 и 15 декабря 2007 года на сцене Московского драматического театра имени К.С. Станиславского прошли два предпремьерных показа спектакля.
Московский драматический театр имени К.С.Станиславского и Всероссийский Государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова представили совместную экспериментальную работу - постановку режиссера Сергея Алдонина
«РОМЕО & ДЖУЛЬЕТТА
», трагикомические фантазии между сном и реальностью по мотивам пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».
Ангел света и Ангел тьмы отправлены на землю, чтобы разгадать тайну великой любви и непонятной смерти двух подростков. Они вселяются в души актёров небольшой труппы шекспировского времени, которые готовятся разыграть эту трагедию перед зрителем. И вдруг стирается грань между игрой и жизнью. Дойдут ли они до финала?..
Спектакль создавался на основе снов, фантазий и ассоциаций группы студентов ВГИКа, мастерской народного артиста России Александра Ленькова.
Для рождения этой экспериментальной шоу – драмы Сергей Алдонин привлёк к работе команду профессионалов – единомышленников. Спектакль взрывается неожиданными сценарными поворотами и комедийными фантазиями, которые прочитаны между строк пьесы. Декорации художника из Санкт-Петербурга Сергея Фролова, азартные и зрелищные танцы, поставленные хореографом Александром Мацко, периодически пронзают драматическое действие. Разработанные актером Алексеем Бочениным миниатюры в стиле STOMP, внезапно внедряются в действие спектакля, который наполнен хоральными партиями французского композитора Н. Плэже в исполнении молодых актёров – всё это привело к нестандартной и яркой постановке.
В спектакле заняты: Ярослав Жалнин
(Ромео), Галина Боб
(Джульетта), Антон Сорокин
(Меркуцио), Алексей Боченин
(Бенволио), Анна Зарянкина
(королева Маб), Екатерина Николаева
(кормилица), Тимур Орагвелидзе
/ Егор Сальников
(отец Лоренсо), Елена Соломина
(леди Капулетти), Георгиос Караяннидис
(Тибальт)
На XXVII Международном Фестивале ВГИКа в октябре 2007 году, в рамках Международного театрального конкурса постановка «Ромео и Джульетта» была награждена Спецпризом, как самый зрелищный и азартный спектакль, а приз имени Т.В. Макаровой достался Галине Боб и Ярославу Жалнину за исполнение главных ролей в спектакле.
Официальная премьера состоится 30 января 2008 года.
обсуждение >>