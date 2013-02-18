Юрий Яковлев и Юлия Борисова. «Насмешливое мое счастье»

Антон Павлович Чехов

Мария Павловна Чехова

Александр Павлович Чехов

Лидия Стахиевна Мизинова

Алексей Максимович Пешков

Ольга Леонардовна Книппер

Пьеса Леонида Малюгина, созданная на основе переписки Чехова с братом Александром, Ольгой Книппер и Ликой Мизиновой названа автором «сценическим романом в письмах». Драма, показанная на сцене, не выдумана — много лет хранилась она в письмах этих людей. Письма обнаруживают то, что было скрыто глубоко — суть их взаимоотношений.В ролях:Артисты играли блестяще, но Юрий Яковлев и Юлия Борисова выделялись особенно,вся Москва ходила смотреть на эту необыкновенную пару.Спектакль продержался на сцене несколько лет.