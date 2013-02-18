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Юрий Яковлев и Юлия Борисова. «Насмешливое мое счастье»

8 декабря
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8 декабря 1965
Юрий Яковлев и Юлия Борисова. «Насмешливое мое счастье»На сцене театра им. Вахтангова 8 декабря 1965 года - премьера спектакля «Насмешливое мое счастье» по пьесе Леонида Малюгина в постановке Александры Ремизовой.
Пьеса Леонида Малюгина, созданная на основе переписки Чехова с братом Александром, Ольгой Книппер и Ликой Мизиновой названа автором «сценическим романом в письмах». Драма, показанная на сцене, не выдумана — много лет хранилась она в письмах этих людей. Письма обнаруживают то, что было скрыто глубоко — суть их взаимоотношений.
В ролях:
Антон Павлович Чехов - Юрий Яковлев
Мария Павловна Чехова - Антонина Гунченко
Александр Павлович Чехов - Анатолий Кацынский
Лидия Стахиевна Мизинова - Юлия Борисова
Алексей Максимович Пешков - Николай Тимофеев
Ольга Леонардовна Книппер - Елена Добронравова\Людмила Максакова
Артисты играли блестяще, но Юрий Яковлев и Юлия Борисова выделялись особенно,
вся Москва ходила смотреть на эту необыкновенную пару.
Спектакль продержался на сцене несколько лет.
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Юлия БорисоваАнтонина ГунченкоЕлена ДобронравоваАнатолий КацинскийЛюдмила МаксаковаАлександра РемизоваНиколай ТимофеевЮрий Яковлев
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