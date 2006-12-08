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Для любви не названа цена...

8 декабря
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8 декабря 2006
8 декабря 2006 года в театре "Ленком", как всегда при аншлаге, был сыгран музыкальный спектакль "Юнона и Авось". Один из любимых мюзиклов россиян отметил 25-летний юбилей.
Спектакль о русской истории стал одним из событий этой истории. Впервые произведение поэта Андрея Вознесенского и композитора Алексея Рыбникова было сыграно 8 июля 1981 года. Сами авторы назвали его "современной
оперой", но за ним закрепилось более точное жанровое определение - рок-опера. Можно ли выпускать такой спектакль, решала специальная комиссия. На "Юнону и Авось" было буквально паломничество. Люди десятки раз ходили на спектакль, дежуря по ночам у билетных касс. На юбилее присутствовал первый и неповторимый исполнитель главной роли графа Резанова - Николай Караченцов. Вначале он познакомился с выставкой, посвященной спектаклю, которая была развернута в фойе театра, с интересом рассматривал снимки, запечатлевшие его в этом образе в разные годы. Когда художественный руководитель театра и режиссер-постановщик спектакля Марк Захаров объявил, что спектакль играется в честь и во здравие первого исполнителя главной роли и выдающегося нашего современника, весь зал встал и аплодировал блистательному артисту стоя. В юбилейном представлении были заняты дублеры Караченцова. Впервые в этой роли выступал Виктор Раков, а небольшой эпизод исполнял другой дублер - Дмитрий Певцов. Три разных актрисы выступили в роли возлюбленной графа Резанова - Кончиты. В заключительном эпизоде предстала первая исполнительница этой роли - Елена Шанина.

Даже если на землю вернемся
Мы вторично, согласно Гафизу,
Мы, конечно, с тобой разминемся,
Я тебя никогда не увижу.
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персоны
Николай КараченцовДмитрий ПевцовВиктор РаковЕлена Шанина
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Ленком

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