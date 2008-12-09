Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Театр Российской Армии. Новый сезон

9 декабря
Все года

Театральная хроника >>
9 декабря 2008
Театр Российской Армии открыл новый сезон. Позднее обычного, но зато в обновленном и вновь оснащенном здании. Масштабная реконструкция, первая за последние 70 лет, ещё не закончена – впереди второй этап капитального ремонта. Но сегодня актёры прославленной труппы вновь вышли на сцену – в спектакле «Давным-давно».
В Большом зале заменили занавес, установили планшет сцены. Масштабная реконструкция не только улучшила бытовые условия, но и подняла творческих настрой – в театре ждут успешных премьер.
Борис Морозов, главный режиссер Театра Российской Армии: «Ближайшая премьера – это постановка Александра Будонского пьесы испанского драматурга Алехандро Касоны «Та, которую не ждут», где в главной роли Людмила Чурсина».
Для легенды театра Владимира Зельдина – это 67-й сезон в этих стенах. В ближайшие месяцы народный артист начнет готовиться к своему юбилею. В следующем году Владимиру Михайловичу – 95. К этой дате в репертуаре появится еще один спектакль.
Владимир Зельдин, народный артист СССР: «Для меня этот театр – это мой дом. Я сюда поступил и поступил потому, что руководил этим театром главный режиссер, ученик Станиславского и Немировича-Данченко – Алексей Дмитриевич Попов».
Актер Николай Лазарев сыграет в еще одном премьерном спектакле этого сезона. Борис Морозов уже провел несколько репетиций пьесы Виктора Розова «Вечно живые». В этом спектакле Лазарев исполнит роль пианиста Марка. Актер говорит, что над образом придется серьезно поработать. А все из-за реконструкции.
Николай Лазарев, актер Театра Российской Армии: «Это новое все. И зал подняли, и зрители стали ближе. И значит, акустика стала лучше».
«На малой сцене и в Большом зале поменяли кресла. Расширили пространство между рядами. Большой зал стал еще вместительнее – на 50 мест. Теперь спектакли на самой большой сцене Европы смогут увидеть более полутора тысяч зрителей».
Открытие сезона зал приветствует стоя. В начале, по традиции, официальные речи и награждения. Указом президента актер Валерий Абрамов удостоен звания народного артиста.
Новый сезон театр открыл своей визитной карточкой – спектаклем «Давным-давно». Впервые Алексей Попов поставил его в 1942-м в эвакуации. Сейчас эта лирическая комедия идет в новом прочтении Бориса Морозова.

Новости культуры
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Валерий АбрамовВладимир ЗельдинНиколай ЛазаревБорис МорозовВладимир Немирович-ДанченкоАлексей ПоповВиктор РозовЛюдмила Чурсина
театры
Театр Армии

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Остановка на Беговой

Остановка на Беговой

В помещении «Сцены на Беговой» Центра драматургии и режиссуры стартовала новая творческая программа, получившая название «Остановка на Беговой».
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Жермена Гейне-Вагнер
7 декабря ушла из жизни оперная певица Жермена Гейне-Вагнер.
Оксана Половина
7 декабря трагически погибла актриса Оксана Половина.
Валдис Лиепиньш
4 декабря скончался актёр Валдис Лиепиньш.
Шаши Капур
4 декабря ушёл из жизни индийский актёр Шаши Капур.
Александр Солдатов
3 декабря ушёл из жизни актёр Александр Солдатов.

День рождения >>

Игорь Ботвин
Ирина Бякова
Тимофей Каратаев
Татьяна Кравченко
Сергей Марин
Зоряна Марченко
Антон Феоктистов
Юрий Шибанов
Ольга Шувалова (II)
Соня Бохосевич
Стефан Данаилов
Джуди Денч
Кирк Дуглас
Джон Малкович
Майкл Нури
Фелисити Хаффмэн
все родившиеся 9 декабря >>

Премьеры ТВ

Алтарь Тристана
9 декабря
ТВЦ
Мне с Вами по пути
9 декабря
Россия 1
Серебряный бор
11 декабря
Первый канал
Тайны следствия-17
11 декабря
Россия 1

ревью