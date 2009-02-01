Малый театр: События

В феврале Малый театр
представил зрителю новые спектакли и отметил юбилей народной артистки России, лауреата Государственной премии СССР Ирины Вадимовны Муравьевой
. Примадонне театра 8 февраля 2009 года исполняется 60 лет.
Ирина Муравьева
родилась в Москве. В 1967 году она поступила в драматическую студию при Центральном детском театре
и в 1970-м была принята в труппу этого коллектива, где проработала 7 лет. На сцене ЦДТ Муравьева
сыграла ряд разноплановых ролей, среди которых Любка Шевцова («Молодая гвардия» А.Фадеева
), Виола («Двенадцатая ночь» У.Шекспира
), Ворона («Снежная королева» Е.Шварца
), а также роли мальчиков в спектаклях по пьесам С.Михалкова
– Шура Тычинкин («Сомбреро»
) и Федя Дружинин («2001-й год»
).
С 1977 по 1991 год артистка работала в театре им. Моссовета
, где сыграла немало ролей в спектаклях по произведениям современных авторов («Комната» Э.Брагинского
, «Превышение власти» В.Черных
, «Цитата» Л.Зорина
). Творческой удачей молодой актрисы стало исполнение роли Грушеньки в «Братьях Карамазовых»
по Ф.М.Достоевскому
. Параллельно с работой в театре с 1978 по 1982 год Ирина Муравьева
училась в ГИТИСе им. А.В.Луначарского
.
В 1993 году Ирина Муравьёва
становится актрисой Государственного академического Малого театра
. На старейшей драматической сцене Муравьёва
исполнила ряд центральных ролей в пьесах русского классического репертуара. Легкомысленная и наивная Мамаева («На всякого мудреца довольно простоты» А.Н.Островского
), молодящаяся кокетка Гурмыжская («Лес» А.Н.Островского
), тонко чувствующая и непрактичная Раневская («Вишнёвый сад» А.П.Чехова
), самовлюблённая и жадная Аркадина («Чайка» А.П.Чехова
) – артистка блестяще раскрывает все эти характеры и привносит в них черты своей творческой индивидуальности: яркий темперамент и фантазию, умение радоваться жизни и способность к остроумной шутке. Ей одинаково доступны и лиризм, и острая характерность – вплоть до гротеска.
Ирине Муравьёвой
нечасто доводилось играть отрицательных героинь, и потому в исполнении роли Матрены («Власть тьмы» Л.Н.Толстого
) дарование актрисы открылось с новой стороны. Ей удалось сыграть достоверно и убедительно, донести до зрителя всю глубину и своеобразие толстовского текста.
Яркий талант, огромное обаяние и заразительный темперамент молодой актрисы не могли остаться незамеченными кинематографом. Ирина Муравьева
– одна из популярнейших актрис современного кино, миллионы зрителей России и ближнего зарубежья знают и любят фильмы с ее участием. Первой киноработой Ирины Муравьёвой
стала роль Сюзанны в фильме «Чисто английское убийство»
(1974 год). Далее последовали Людмила («Москва слезам не верит»
), Нина Соломатина («Карнавал»
) и Надя Клюева («Самая обаятельная и привлекательная»
) – в этих образах полностью раскрылись блестящий артистизм Муравьёвой
, её великолепное чувство комического. За фильм «Москва слезам не верит»
в 1980 году Ирина Муравьёва
была награждена Государственной премией СССР.
В 1993 году она получила звание народной артистки России.
8 и 10 февраля на сцене старейшего театра России прошли показы первой премьеры 253-го сезона – пьесы Максима Горького «Дети солнца»
.
В эпоху перемен так трудно поймать мимолетное счастье… Начало XX века – это период расцвета науки и искусства и вместе с тем предвестие великой катастрофы. В своей пьесе «Дети солнца» Максим Горький
поднимает вечные темы любви, одиночества, отчуждения и надежды на фоне того удивительного времени.
Многие пьесы Горького
уже шли в Малом театре
, но «Дети солнца»
появляются на его сцене впервые. Кроме того, это первое сотрудничество Малого
с известным режиссером-постановщиком Адольфом Шапиро
. Художник – Владимир Ковальчук
. Композитор – Григорий Гоберник
. В ролях – Василий Бочкарев
, Евгения Глушенко
, Людмила Титова
, Людмила Полякова
, Светлана Аманова
, Глеб Подгородинский
, Виталий Коняев
, Виктор Низовой
, Александр Коршунов
и другие.
15 и 23 февраля на сцене филиала Государственного академического Малого театра
(Большая Ордынка, 69) прошли показы спектакля по пьесе А.Н.Толстого «Касатка»
. Марью Семеновну Косареву сыграла народная артистка России Елена Харитонова
.
Пьеса была написана в 1914 году, в 1915-ом Алексей Толстой
получил за нее Грибоедовскую премию. «Касатка»
– это легкая комедия о любви, обычаях и нравах провинциального дворянства, рассказ о том, чем жили в России до революции, как общались между собой, глубоко уважали чувства друг друга. Почему? Всё очень просто: людям того времени было присуще глубокое нравственное начало.
«В обществе была развита высочайшая культура семьи, брака и любви, которой мы теперь, к сожалению, лишены
, – говорит режиссер-постановщик Виталий Николаевич Иванов
. – В наше время отношения между мужчиной и женщиной выхолощены до наипростейших циничных форм. Мы слишком многое испортили своей бесконечной терпимостью»
.
Заслуженный деятель искусств России В.Н.Иванов
работает в Малом театре
с 1969 года, и уже ставил «Касатку»
с Элиной Быстрицкой
в заглавной роли ровно 35 лет назад. Нынешняя постановка создана для нового поколения актеров и зрителей. Режиссер очень доволен работой артистов: «Я увидел настоящую веру в материал. Ведь для того, чтобы так искренне объясняться в любви на сцене, необходимо серьезно поработать – душой»
.
В ролях – Александр Вершинин
, Владимир Дубровский
, Татьяна Лебедева
, Василий Зотов
и другие. Художник-постановщик – А.Глазунов
. Композитор – В.Чернышов
.
1, 8 и 22 февраля на сцене филиала Государственного академического Малого театра
(Большая Ордынка, 69) прошли показы спектакля «Безумный, безумный Генрих»
по пьесе Луиджи Пиранделло «Генрих IV»
.
Малый театр
впервые обратился к творчеству Луиджи Пиранделло
– одного из самых ярких драматургов двадцатого столетия, чье творчество было близко таким мастерам театра и кино, как Брехт
и Уильямс
, Стрелер
и Феллини
. Имя Пиранделло
редко появляется на афишах театров с классическим репертуаром. Режиссер Малого театра Владимир Бейлис
с помощью художника Эдуарда Кочергина
попробовал совместить традиции и современность в этой необычной постановке.
«Генрих IV»
– не историческая пьеса. Это сложная, но увлекательная психологическая драма о роковой «раздвоенности» современного интеллигентного человека. Герой на долгие годы теряет рассудок, возомнив себя средневековым германским императором Генрихом IV
. Однако, даже выздоровев, он предпочитает «оставаться в прошлом». Этот Гамлет
нашего века, много лет мечтавший о мести, всю жизнь хотел говорить людям правду в глаза. Но современный интеллигент не может себе такого позволить, в отличие от средневекового императора.
Для Пиранделло
очевидно – в наше время лучше быть умалишенным, чем свидетелем происходящего вокруг. «Я выздоровел, господа, потому что прекрасно умею изображать сумасшедшего, и делаю это спокойно! Тем хуже для вас, если вы с таким волнением переживаете свое сумасшествие, не сознавая, не видя его»
, – говорит герой.
Композитор – народный артист России Григорий Гоберник
. В ролях – Вячеслав Езепов
, Ольга Пашкова
, Виталий Петров
, Александра Иванова
, Степан Коршунов
, Сергей Вещев
и другие.
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