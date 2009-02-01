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Малый театр: События

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1 февраля 2009
В феврале Малый театр представил зрителю новые спектакли и отметил юбилей народной артистки России, лауреата Государственной премии СССР Ирины Вадимовны Муравьевой. Примадонне театра 8 февраля 2009 года исполняется 60 лет.

Ирина Муравьева родилась в Москве. В 1967 году она поступила в драматическую студию при Центральном детском театре и в 1970-м была принята в труппу этого коллектива, где проработала 7 лет. На сцене ЦДТ Муравьева сыграла ряд разноплановых ролей, среди которых Любка Шевцова («Молодая гвардия» А.Фадеева), Виола («Двенадцатая ночь» У.Шекспира), Ворона («Снежная королева» Е.Шварца), а также роли мальчиков в спектаклях по пьесам С.Михалкова – Шура Тычинкин («Сомбреро») и Федя Дружинин («2001-й год»).
С 1977 по 1991 год артистка работала в театре им. Моссовета, где сыграла немало ролей в спектаклях по произведениям современных авторов («Комната» Э.Брагинского, «Превышение власти» В.Черных, «Цитата» Л.Зорина). Творческой удачей молодой актрисы стало исполнение роли Грушеньки в «Братьях Карамазовых» по Ф.М.Достоевскому. Параллельно с работой в театре с 1978 по 1982 год Ирина Муравьева училась в ГИТИСе им. А.В.Луначарского.
В 1993 году Ирина Муравьёва становится актрисой Государственного академического Малого театра. На старейшей драматической сцене Муравьёва исполнила ряд центральных ролей в пьесах русского классического репертуара. Легкомысленная и наивная Мамаева («На всякого мудреца довольно простоты» А.Н.Островского), молодящаяся кокетка Гурмыжская («Лес» А.Н.Островского), тонко чувствующая и непрактичная Раневская («Вишнёвый сад» А.П.Чехова), самовлюблённая и жадная Аркадина («Чайка» А.П.Чехова) – артистка блестяще раскрывает все эти характеры и привносит в них черты своей творческой индивидуальности: яркий темперамент и фантазию, умение радоваться жизни и способность к остроумной шутке. Ей одинаково доступны и лиризм, и острая характерность – вплоть до гротеска.
Ирине Муравьёвой нечасто доводилось играть отрицательных героинь, и потому в исполнении роли Матрены («Власть тьмы» Л.Н.Толстого) дарование актрисы открылось с новой стороны. Ей удалось сыграть достоверно и убедительно, донести до зрителя всю глубину и своеобразие толстовского текста.
Яркий талант, огромное обаяние и заразительный темперамент молодой актрисы не могли остаться незамеченными кинематографом. Ирина Муравьева – одна из популярнейших актрис современного кино, миллионы зрителей России и ближнего зарубежья знают и любят фильмы с ее участием. Первой киноработой Ирины Муравьёвой стала роль Сюзанны в фильме «Чисто английское убийство» (1974 год). Далее последовали Людмила («Москва слезам не верит»), Нина Соломатина («Карнавал») и Надя Клюева («Самая обаятельная и привлекательная») – в этих образах полностью раскрылись блестящий артистизм Муравьёвой, её великолепное чувство комического. За фильм «Москва слезам не верит» в 1980 году Ирина Муравьёва была награждена Государственной премией СССР.
В 1993 году она получила звание народной артистки России.
8 и 10 февраля на сцене старейшего театра России прошли показы первой премьеры 253-го сезона – пьесы Максима Горького «Дети солнца».
В эпоху перемен так трудно поймать мимолетное счастье… Начало XX века – это период расцвета науки и искусства и вместе с тем предвестие великой катастрофы. В своей пьесе «Дети солнца» Максим Горький поднимает вечные темы любви, одиночества, отчуждения и надежды на фоне того удивительного времени.
Многие пьесы Горького уже шли в Малом театре, но «Дети солнца» появляются на его сцене впервые. Кроме того, это первое сотрудничество Малого с известным режиссером-постановщиком Адольфом Шапиро. Художник – Владимир Ковальчук. Композитор – Григорий Гоберник. В ролях – Василий Бочкарев, Евгения Глушенко, Людмила Титова, Людмила Полякова, Светлана Аманова, Глеб Подгородинский, Виталий Коняев, Виктор Низовой, Александр Коршунов и другие.
15 и 23 февраля на сцене филиала Государственного академического Малого театра (Большая Ордынка, 69) прошли показы спектакля по пьесе А.Н.Толстого «Касатка». Марью Семеновну Косареву сыграла народная артистка России Елена Харитонова.
Пьеса была написана в 1914 году, в 1915-ом Алексей Толстой получил за нее Грибоедовскую премию. «Касатка» – это легкая комедия о любви, обычаях и нравах провинциального дворянства, рассказ о том, чем жили в России до революции, как общались между собой, глубоко уважали чувства друг друга. Почему? Всё очень просто: людям того времени было присуще глубокое нравственное начало.
«В обществе была развита высочайшая культура семьи, брака и любви, которой мы теперь, к сожалению, лишены, – говорит режиссер-постановщик Виталий Николаевич Иванов. – В наше время отношения между мужчиной и женщиной выхолощены до наипростейших циничных форм. Мы слишком многое испортили своей бесконечной терпимостью».
Заслуженный деятель искусств России В.Н.Иванов работает в Малом театре с 1969 года, и уже ставил «Касатку» с Элиной Быстрицкой в заглавной роли ровно 35 лет назад. Нынешняя постановка создана для нового поколения актеров и зрителей. Режиссер очень доволен работой артистов: «Я увидел настоящую веру в материал. Ведь для того, чтобы так искренне объясняться в любви на сцене, необходимо серьезно поработать – душой».
В ролях – Александр Вершинин, Владимир Дубровский, Татьяна Лебедева, Василий Зотов и другие. Художник-постановщик – А.Глазунов. Композитор – В.Чернышов.

1, 8 и 22 февраля на сцене филиала Государственного академического Малого театра (Большая Ордынка, 69) прошли показы спектакля «Безумный, безумный Генрих» по пьесе Луиджи Пиранделло «Генрих IV».
Малый театр впервые обратился к творчеству Луиджи Пиранделло ­– одного из самых ярких драматургов двадцатого столетия, чье творчество было близко таким мастерам театра и кино, как Брехт и Уильямс, Стрелер и Феллини. Имя Пиранделло редко появляется на афишах театров с классическим репертуаром. Режиссер Малого театра Владимир Бейлис с помощью художника Эдуарда Кочергина попробовал совместить традиции и современность в этой необычной постановке.
«Генрих IV» – не историческая пьеса. Это сложная, но увлекательная психологическая драма о роковой «раздвоенности» современного интеллигентного человека. Герой на долгие годы теряет рассудок, возомнив себя средневековым германским императором Генрихом IV. Однако, даже выздоровев, он предпочитает «оставаться в прошлом». Этот Гамлет нашего века, много лет мечтавший о мести, всю жизнь хотел говорить людям правду в глаза. Но современный интеллигент не может себе такого позволить, в отличие от средневекового императора.
Для Пиранделло очевидно – в наше время лучше быть умалишенным, чем свидетелем происходящего вокруг. «Я выздоровел, господа, потому что прекрасно умею изображать сумасшедшего, и делаю это спокойно! Тем хуже для вас, если вы с таким волнением переживаете свое сумасшествие, не сознавая, не видя его», – говорит герой.
Композитор – народный артист России Григорий Гоберник. В ролях – Вячеслав Езепов, Ольга Пашкова, Виталий Петров, Александра Иванова, Степан Коршунов, Сергей Вещев и другие.

Малый театр
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Светлана АмановаВладимир БейлисВасилий БочкарёвЭлина БыстрицкаяАлександр ВершининСергей ВещёвЕвгения ГлушенкоГригорий ГоберникВладимир ДубровскийВячеслав ЕзеповВасилий ЗотовВиталий ИвановВиталий КоняевАлександр КоршуновЭдуард КочергинТатьяна ЛебедеваИрина МуравьёваВиктор НизовойОльга ПашковаГлеб ПодгородинскийЛюдмила ПоляковаЛюдмила ТитоваЕлена ХаритоноваАдольф Шапиро
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