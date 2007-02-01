Гастроли Ярославского камерного театра под руководством Владимира Воронцова

анонс

8 июля 2006

Театр "Современник" на полевых станах и в овощеводческих бригадах

С 1-го июля по 5 августа - гастроли Театра-студии "Современник" в городе Саратове, на сценах ТЮЗа им. Ленинского комсомола и Дворца культуры профсоюзов. Спектакли: "Два цвета", "Белоснежка и семь гномов", "Третье желание", "Старшая сестра", "Голый король", "В день свадьбы" и др.