С 1 по 5 февраля на сцене центра им. Вс. Мейерхольда прошли гастроли Ярославского камерного театра под руководством Владимира Воронцова.
1 февраля - "Представление трагедии А. С. Пушкина "Моцарт и Сальери" на убогих подмостках конца ХХ столетия" Леонид Рокотов
3, 4 февраля - "Дон Кихот. Версия умалишенных" Леонид Рокотов
5 февраля - "Интервью" Питер Суэт.
С 1-го июля по 5 августа - гастроли Театра-студии "Современник" в городе Саратове, на сценах ТЮЗа им. Ленинского комсомола и Дворца культуры профсоюзов. Спектакли: "Два цвета", "Белоснежка и семь гномов", "Третье желание", "Старшая сестра", "Голый король", "В день свадьбы" и др.
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