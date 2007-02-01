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Гастроли Ярославского камерного театра под руководством Владимира Воронцова

1 февраля
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1 февраля 2007
С 1 по 5 февраля на сцене центра им. Вс. Мейерхольда прошли гастроли Ярославского камерного театра под руководством Владимира Воронцова.
1 февраля - "Представление трагедии А. С. Пушкина "Моцарт и Сальери" на убогих подмостках конца ХХ столетия" Леонид Рокотов
3, 4 февраля - "Дон Кихот. Версия умалишенных" Леонид Рокотов
5 февраля - "Интервью" Питер Суэт.
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Гастроли Ярославского камерного театра под руководством Владимира Воронцова фотографии
Гастроли Ярославского камерного театра под руководством Владимира Воронцова фотографии
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№ 2
Настя (Ярославль)   7.02.2007 - 19:55
наш человек! читать далее>>
№ 1
Irusik (Москва)   7.02.2007 - 14:43
Заметки после спектакля… На сайте Андрея Ильина, я познакомилась с молодой девушкой Настей из Ярославля. Она время от времени рассказывала мне про свои любимые театры в Питере и Ярославле. И вот новость,... читать далее>>
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Театр "Современник" на полевых станах и в овощеводческих бригадах

Театр "Современник" на полевых станах и в овощеводческих бригадах

С 1-го июля по 5 августа - гастроли Театра-студии "Современник" в городе Саратове, на сценах ТЮЗа им. Ленинского комсомола и Дворца культуры профсоюзов. Спектакли: "Два цвета", "Белоснежка и семь гномов", "Третье желание", "Старшая сестра", "Голый король", "В день свадьбы" и др.
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