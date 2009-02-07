Пушкинские дни 1962 года

анонс

7 февраля 2009 Церемония вручения престижной театральной премии «Чайка» Наибольшее количество наград получили комедия «Примадонны» по Кену Людвигу в постановке Евгения Писарева (МХТ им. А.П.Чехова) и «Король Лир» по Уильяму Шекспиру в постановке Юрия Бутусова (Сатирикон).

16 декабря 2008 Международная Чеховская лаборатория. Благотворительные Рождественские показы спектаклей. На сцене Театрального особняка 16-го и 17-го декабря прошли благотворительные Рождественские показы спектаклей "Три сестры" и "Дядя Ваня".

29 апреля 2007 Свет новых истин в Театре на Таганке С постановки пьесы Бертольда Брехта "Добрый человек из Сезуана" начиналась слава Таганки. А в 1966 году Юрий Любимов поставил и брехтовскую "Жизнь Галилея " с Владимиром Высоцким в заглавной роли.