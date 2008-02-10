Программа IV театрального фестиваля «Пять вечеров»

анонс

16 сентября 2007 Премьера нового спектакля "Балаганчик" Продюсерского центра "Collegium-Musicum" состоялась в Юсуповском дворце 22 декабря в Санкт-Петербурге в Юсуповском Дворце в 20.00 состоялась торжественная премьера спектакля "Балаганчик" известного итальянского режиссера Микеле Монетты. Вниманию зрителей было представлено уникальное театральное действо - мадригальная комедия, поставленная по произведению итальянского автора позднего Возрождения Адриано Банкьери - Festino nella sera del Giovedi Grasso avanti cena".

29 июля 1990 «Коварство и любовь» Шиллера в постановке Темура Чхеидзе в БДТ В июле 1990 года в БДТ состоялась премьера спектакля «Коварство и любовь» Ф.Шиллера в постановке Т.Чхеидзе.

11 февраля 1925 "Блоха" во МХАТе 2-м Спектакль был прямым и забористым по-народному — с солью и перцем, ведущим свою родословную от балагана.