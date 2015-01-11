Король еврейской сцены - гениальный Лир Шекспира

анонс

16 сентября 2007

Премьера нового спектакля "Балаганчик" Продюсерского центра "Collegium-Musicum" состоялась в Юсуповском дворце

22 декабря в Санкт-Петербурге в Юсуповском Дворце в 20.00 состоялась торжественная премьера спектакля "Балаганчик" известного итальянского режиссера Микеле Монетты. Вниманию зрителей было представлено уникальное театральное действо - мадригальная комедия, поставленная по произведению итальянского автора позднего Возрождения Адриано Банкьери - Festino nella sera del Giovedi Grasso avanti cena".