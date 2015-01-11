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Король еврейской сцены - гениальный Лир Шекспира

10 февраля
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10 февраля 1935
Первый раз в Государственном Еврейском театре (ГОСЕТ) "Короля Лира" сыграли 10 февраля 1935 года.
Режиссер С. Радлов видел в Лире реакционера и консерватора, пытавшегося противостоять ходу истории: «Дело идет к объединению Англии, а он режет свое королевство на куски, за что и наказан Шекспиром, стоящим на страже исторического прогресса». С этой трактовкой не соглашались актеры Соломон Михоэлс, исполнитель роли Лира, и Вениамин Зускин, игравший Шута. Их точку зрения разделял и художник спектакля А. Тышлер.
Соломон Михоэлс, всю жизнь мечтавший сыграть Лира, не сразу пригласил Радлова в качестве режиссера будущей постановки. Сначала он вел переговоры с Н. Волконским. Но тот увлекся дохристианским фоном трагедии.
Какое-то время над спектаклем работал Эрвин Пискатор. В его видении действие трагедии происходило в древней Палестине во времена первых пророков. Такой взгляд был, безусловно, ближе коллективу еврейского театра, но говорить серьезно о возможности подобной трактовки в середине 30-х годов не приходится.
Вспоминая о своей работе в этом коллективе, С. Радлов писал: "Это был, вероятно, самый трудный в моей жизни спектакль, который стоил и мне, и исполнителям много крови, нервов и жизни. Не скажу даже, что основная моя концепция Шекспира как драматурга глубоко реалистического и в основной своей тенденции прогрессивного, чтобы эта концепция была сразу воспринята коллективом беспрепятственно и безболезненно. От первоначальных взглядов Михоэлса на самого Лира и до его окончательного воплощения прошла большая, трудная и порой мучительная творческая борьба. В этой борьбе Михоэлс имел мужество честно и бесповоротно отказаться от очень многого из своих первоначальных ощущений, с тем, чтобы до конца согласиться с моей основной концепцией, при этом, однако, внося в создаваемый им образ Лира огромное богатство личной мудрости, опыта и таланта".

Источник информации - "Отсебятина", сайт молодых театральных критиков
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Вениамин ЗускинСоломон Михоэлс
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Московский ГОСЕТ

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