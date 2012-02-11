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«Двойник». Премьера

11 февраля
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11 февраля 2012
11 и 12 февраля в 19.00 на площадке проекта «Открытая сцена» театр неслышащих актеров «СинематографЪ» представил на суд зрителей премьеру по одной из самых загадочных пьес Фридриха Дюрренматта «Двойник».
«Двойник». Премьера
Главной интригой спектакля является то, что «Двойник», заявленный автором, как радиопьеса, поставлен на языке жестов, приближающим спектакль к новому Европейскому театру, переходящему на универсальный язык пластики.
Дюрренматт любит ошарашивать и озадачивать. Именно поэтому он ввел в большую литературу убийства, преступления, тайны в таком количестве, какие позволительны были раньше разве что в детективе... Основным лейтмотивом большинства его пьес была фраза - «Любого человека, ничего ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет на десять, и где-то в глубине души он будет знать, за что».
Подчеркнуто неправдоподобные сюрреалистические места действия, невероятные сюжетные хитросплетения и неожиданный, все ставящий с ног на голову конец пьесы, необычный визуальный ряд и декорации, пластика языка жеста - все это провоцирует зрителя на размышление.
«Двойник». Премьера
Это пятая премьера театра «СинематографЪ». За 4 года работы он покорил не только зрителей Москвы и Санкт-Петербурга, но и Екатеринбурга, Перми, Новосибирска, Томска, Кишинева. «Спектакли «Синематографа» - это нечто, снесшее мне голову» – написал Николай Коляда в своем Живом журнале.
Режиссер спектакля Аида Хорошева (спектакли «Киномания–бенд», Театр на Малой Бронной, и «Человеческий голос»).
Хореограф Ирина Кашуба (мюзиклы «Зорро», «Звуки музыки»).
Актеры – Алексей Знаменский (фильмы «Пыль» и «Шапито-Шоу» Сергея Лобана), Максим Тиунов, Анастасия Несчастнова, Ольга Мельникова, Мария Румянцева.

«Творческое партнерство»
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