Скончался Петр Штейн

На 60-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный режиссер театра и кино Петр Штейн. Интересный и талантливый постановщик многие годы своей жизни посвятил театру. Такой выбор не был случайным, поскольку его отцом был известный драматург Александр Штейн.
Известность пришла к нему в 1970-е годы, когда он поставил несколько спектаклей в театре им. Моссовета
и Ленкоме
. Петр Штейн сотрудничал также с МХТ имени Чехова
, где до сих пор с успехом идут два спектакля в его постановке - "Новый Американец" и "Рождественские грезы".
В последнее время Петр Штейн много работал на телевидении. Он был автором популярных сериалов "Бедная Настя
" и "Зона. Тюремный роман
". Прощание с Петром Штейном состоится в Центральном доме актера во вторник, 13 февраля, в 12:00 мск.
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