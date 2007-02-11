Скончался Петр Штейн

анонс

23 февраля 2013 Джазовый танц-спектакль по мотивам фильма «Последнее танго» Арт-кафе «Дуровъ» и Театр перформанса «Чужие сны» представили премьеру джазового танц-спектакля «Последнее танго».

18 февраля 2013 IV Всероссийский театральный фестиваль «Пять вечеров» завершил работу 5 и 6 июня спектаклями Приморского краевого драматического театра имени М. Горького фестиваль завершил свою работу.

20 февраля 2013 «Дуэль» - в Мелихове 9, 10 и 11 июля в Мелихово в рамках IX Международного чеховского фестиваля был представлен летний музейно-театральный проект «Дуэль».