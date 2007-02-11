Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Скончался Петр Штейн

11 февраля
Все года

Театральная хроника >>
11 февраля 2007
На 60-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный режиссер театра и кино Петр Штейн. Интересный и талантливый постановщик многие годы своей жизни посвятил театру. Такой выбор не был случайным, поскольку его отцом был известный драматург Александр Штейн.
Известность пришла к нему в 1970-е годы, когда он поставил несколько спектаклей в театре им. Моссовета и Ленкоме. Петр Штейн сотрудничал также с МХТ имени Чехова, где до сих пор с успехом идут два спектакля в его постановке - "Новый Американец" и "Рождественские грезы".
В последнее время Петр Штейн много работал на телевидении. Он был автором популярных сериалов "Бедная Настя" и "Зона. Тюремный роман". Прощание с Петром Штейном состоится в Центральном доме актера во вторник, 13 февраля, в 12:00 мск.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей

фотографии >>
Скончался Петр Штейн фотографии
Скончался Петр Штейн фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
виктория.п. (москва)   20.02.2007 - 17:38
Очень жалко,что болезни забирают у нас таких Людей как П.Штейн.Это вопиющая не справедливость и огромная потеря. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

«Дуэль» - в Мелихове

«Дуэль» - в Мелихове

9, 10 и 11 июля в Мелихово в рамках IX Международного чеховского фестиваля был представлен летний музейно-театральный проект «Дуэль».
2 комментария
Трагедия "Норд-Оста"

Трагедия "Норд-Оста"

На представлении 23 октября 2002 года зрители и коллектив мюзикла "Норд-Ост" стали заложниками террористов. Совершенно очевидно, что это была заранее спланированная мощная военная операция.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Зернигар Агакишиева
8 февраля ушла из жизни актриса Зернигар Агакишиева.
Валентин Перкин
8 февраля ушёл из жизни актёр Валентин Перкин.
Дмитрий Бузылёв-Крэцо
7 февраля скончался актер Дмитрий Бузылёв-Крэцо.
Геннадий Гарбук
7 февраля ушёл из жизни актёр Геннадий Гарбук.

День рождения >>

Тимур Батрутдинов
Жанна Воробьёва
Александр Коршунов
Виктория Малекторович
Любовь Орлова
Юрий Померанцев
Владислав Резник
Андрей Сергеев
Наталия Солдатова
Тэйлор Лотнер
Дамиан Льюис
Лесли Нильсен
Берт Рейнолдс
Эва Скибиньская
Казимеж Фабисяк
Дженнифер Энистон
все родившиеся 11 февраля >>

Премьеры ТВ

Держи меня за руку
11 февраля
Россия 1
Смерть Людовика XIV
11 февраля
Культура
Крепость Бадабер
12 февраля
Первый канал
Лабиринты
12 февраля
Россия 1
Радуга в поднебесье
17 февраля
Россия 1

ревью