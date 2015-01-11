"Блоха" во МХАТе 2-м

Событием театральной жизни стали две очень не похожие друг на друга постановки: "Гамлет" (1924 г.) с Михаилом Чеховым в главной роли и "Блоха" по Н. С. Лескову, поставленная Алексеем Диким в 1925 году. Соседство "Блохи" и "Гамлета" выдерживалось с настойчивостью: премьеру "Блохи" дают 11-го февраля 1925 года, 12-го идет "Гамлет", 13-го - опять "Блоха".

Основой пьесы, по которой был поставлен спектакль, является рассказ Лескова "Левша": сначала 2-ой Московский Художественный Театр обратился к Алексею Толстому с просьбой инсценировать этот рассказ, но Толстой отказался, заявив, что это невозможно. Театр обратился тогда к Замятину, и он, сознавая всю трудность этой работы, принял, тем не менее, предложение.

"Блоха" шла в декорациях художника Б. М. Кустодиева и была превращена Диким в "увеселительное представление" с "разными превращениями и танцами". Осуществленный в стиле озорной, балаганной буффонады, этот спектакль поражал смелостью решения, богатством фантазии, взволнованностью и любовью к умельцу Левше. Сам Алексей Дикий с великолепным мастерством и размахом играл казака Платова. Его атаман Платов был косноязычен и стремителен, передвигался на санях, запряженных деревянными лошадками. Роль Левши исполнил Л. Волков, заморской девицы Мери и тульской девки Маши — Серафима Бирман.

Спектакль имел большой успех у зрителей, а критики называли "Блоху" "лубочной Турандот".