«Алконовеллы». Премьера

анонс

20 февраля 2013 «Кофейная кантата» - в «Мастерской» 26 и 27 июля в клубе и театре «Мастерская» - постановка Алексея Паперного «Кофейная кантата».

7 февраля 2009 Юбилей "Царя Бориса" В Малом театре отмечают юбилей спектакля: в воскресенье в 200-ый раз играют "Царя Бориса" по пьесе Алексея Константиновича Толстого. В репертуаре Малого вся трилогия Толстого - "Смерть Ионна Грозного", "Царь Федор Иоаннович" и "Царь Борис".

11 января 2015 Премьера новой пьесы Мартина МакДонаха «Однорукий из Спокэна» Пермский театр «У моста» - получил эксклюзивное право первой постановки новой пьесы Мартина МакДонаха в России.