«Алконовеллы». Премьера

13 февраля в Театре.doc
- премьера документального проекта об алкогольных стратегиях «Алконовеллы»
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Режиссер – Валерия Суркова
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Актеры: Анна Котова
, Ольга Кавалай-Аксенова
, Виталия Еньшина
, Наталья Терешкова
, Наталья Борисова
, Алексей Юдников
, Валентин Самохин
, Татьяна Владимирова
, Алексей Маслодудов
, Андрей Цесарюк
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В основе спектакля — интервью с реальными людьми: одно интервью — одна история. Всего новелл шесть, причем каждая иллюстрирует конкретный «жанр» выпивания. Авторы — драматург Любовь Мульменко
и режиссер Лера Суркова
— исходят из того, что существует полноценная жанровая система пьянок, по аналогии с жанрами музыкальными, театральными или литературными. Возможен, например, водевиль от пьянства, возможен трагифарс, возможна и лирическая протяжная песня. Жанров, конечно, больше, чем шесть, поэтому создатели спектакля планируют продолжать серию, вводя новых героев.
Любовь Мульменко
о проекте: «Черновой вариант пьесы «Алконовеллы» написан летом 2010 года. Но здесь важно понимать, что это не обычная пьеса, это именно проект, который будет обновляться, меняться, и делаться в любом случае в тандеме с Лерой Сурковой. В 2009 году на лаборатории в Ясной поляне я, среди прочего, озвучила идею документальной пьесы о жанровой системе пьянок. Несколько режиссеров-участников лаборатории, включая Леру, заинтересовались, я со всеми обсуждала проект, но в итоге мы решили работать именно с ней. То есть, начиная с лета 2009-го, я отправляла ей новеллы по мере готовности, что-то меняла. На Любимовке-2010 была первая читка. Тогда новелл было еще только четыре, теперь шесть».
Режиссер Валерия Суркова
в 2002 году закончила Школу-студию МХАТ
, курс О.П.Табакова
. В 2008 году поступила на режиссерские курсы к М.Разбежкиной
и В.Фенченко
. В 2009 году сняла документальный фильм «Одноклассник.ru»
, который был показан на фестивале «Кинотеатр.doc»
. Принимала участие в фестивале молодой драматургии «Любимовка»
, в фестивалях «Территория»
и «Театральное пространство Андрея Могучего»
.
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