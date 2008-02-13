Первый международный фестиваль импровизационного театра «Театральные бои»

Мировой бум импротеатра наконец-то докатился до России. С 13 по 17 февраля на сцене Актерского клуба Антресоль в гостях у театра АХЕ на Васильевском острове прошел Первый международный фестиваль импротеатра «Театральные бои».

Комедийный и интерактивный по своей природе, импротеатр не может оставить зрителя равнодушным. Он позволяет зрителю как бы заглянуть за кулисы и увидеть театральную «кухню», понаблюдать, как рождаются характеры и сцены, а также самому принять активное участие создании и развитии историй.

Во время представления от зрителей зависит очень многое: именно они определяют тему импровизации, главных героев, жанр, стиль музыкального сопровождения, а также «жить» или «умереть» герою в финале. Выступления пройдут в двух основных форматах:

«длинная форма» – драматургически развивающаяся история или связанные одной темой этюды (номера); а также «бои» - соревнования между командами, каждая из которых представит несколько коротких комедийных номеров. Голосование зрителей и судей определит победителя боёв.



Фестиваль представил лучшие импротеатры Европы:

"Die Gorillas" Гориллы – команда из Берлина, одна из самых больших и профессиональных импро команд Германии с собственным театром «Ратибор» в районе Кройцберг, выступающая в в развлекательном комедийном жанре.



"Inédit Théâtre"Инэди – театр из Страсбурга. Наследники французской школы пантомимы, выступающие в жанре пластической импровизации, понятной зрителю всех странах.



"Quicksilver" – команда из маленького бельгийского городка Бурхт недалеко от Антверпена. Победители Всемирного Чемпионата по Театру Спорту в Берлине (2006). Виртуозы коротких и длинных развивающихся комедийных историй, часто выступают в формате кукольного театра.



"Als Wir" (Гейдельберг) и "Teatr 05" (Санкт-Петербург) организаторы фестиваля выступят в совместной длинной импровизации под названием «Скамейка». Театр 05 – Победители Импро-Балтика 2008.