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«Сквозное действие» Анатолия Смелянского

13 февраля
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13 февраля 2008
13 февраля в конференц-зале телеканала «Культура» состоялась пресс-конференция театроведа, доктора искусствоведения, ректора Школы-студии МХАТ Анатолия Смелянского. Поводом стала премьера на телеканале его нового авторского цикла «Сквозное действие». Первая передача цикла стартовала 11 февраля.
«История нашего театра в изображении пишущих о ней много лет напоминала эту прямую линию. Мне хотелось в новой программе вернуть нашему прошлому некоторую непредсказуемость», - рассказывает Анатолий Смелянский о своем новом цикле «Сквозное действие». Каждая серия этого цикла построена на противопоставлении двух спектаклей, отражающих основные настроения отдельно взятого исторического момента: от основателя Московского художественного театра Константина Станиславского, Александра Таирова и Всеволода Мейерхольда до наших современников Петра Фоменко и Льва Додина.
Анатолий Смелянский – автор циклов «Растущий смысл, или Приключения классики на русской сцене», «Тайны портретного фойе», «Михаил Булгаков. Черный снег», «Театральный лицей», «Предлагаемые обстоятельства», которые в разное время были показаны на телеканале «Культура». В каждом из них он рассматривает театр во всех его аспектах, эстетическом и познавательном, биографическом и философском, художественном и литературном.
В новом цикле «Сквозное действие» Анатолий Смелянский подробно и широко анализирует контекст российского театра в ХХ веке. Настоящими героями его передач становятся не только режиссеры, но и их спектакли, ставшие основными вехами в развитии русского театра. Путь от «Мистерии-буфф» и «Каина» до «Жизни и судьбы» фактически отражает всю историю русского театра с начала ХХ века и до сегодняшнего дня. Это путь русской культуры, русского искусства от кроваво-карнавальной мистерии революции, через бесчисленные запреты, сквозь оттепельное «можно» и застойное «нельзя», государственный и мировоззренческий крах 90-х годов к спектаклям наших дней, которые станут уже новыми точками отсчета.
Вот что говорит об этом сам Анатолий Смелянский: «История историей, но, как говорится, курсив мой. Кто-то другой возьмет иные «точки» и сотворит свою «проволочку».
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