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«Ladies’Night. Только для женщин» - 500-й спектакль!

14 февраля
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14 февраля 2011
14 февраля 2011 года на сцене Театра им. Моссовета «Независимый театральный проект» в 500-й раз показал зрителям легендарный спектакль «LADIES’NIGHT. Только для женщин» по пьесе Э. МакКартена, С. Синклера, Ж. Коллара.
«Ladies’Night. Только для женщин» - 500-й спектакль!
Не каждый спектакль может похвастаться таким юбилеем! В истории НТП такое впервые.
Спектакль, созданный режиссером Виктором Шамировым, художником Акинфом Беловым, хореографом Игорем Оршуляком, продюсером Эльшаном Мамедовым вот уже девятый год идет при переполненных залах.
История безработных металлургов, решивших переквалифицироваться в стриптизеров, в исполнении Гоши Куценко, Петра Красилова, Дмитрия Марьянова, Вячеслава Разбегаева, Эвклида Кюрдзидиса, Михаила Полицеймако, Павла Сборщикова, Константина Юшкевича, Валерия Яременко, Екатерины Дуровой и Георгия Мартиросьяна зрители принимают в невероятным воодушевлением.
«Самый смелый, самый скандальный, самый хулиганский, самый азартный…», «Спектакль, повышающий рождаемость…», «Спектакль, выводящий из депрессии…», «Спектакль с отменной актерской командой главных «разгильдяев» российского театра…», «Спектакль, по отрывкам из которого можно изучать режиссуру…», - это то, что говорили с разных сторон об этом спектакле все эти годы. К сожалению, говорили и другое. И «безобразие», и «бескультурье», и «гнать в шею», и «нецензурщина» (хотя в спектакле, несмотря на жаргон, не произносится ни одного матерного слова (в отличие от некоторых спектаклей МХТ))…
Рассказывает продюсер Эльшан Мамедов: «Поначалу мы переживали, а потом поехали с нашим спектаклем на гастроли в Питер и играли его на сцене БДТ им. Товстоногова. Начался спектакль, и мы стали наблюдать за местным помощником режиссера, которая стояла в кулисе и внимательно слушала текст (а она работала еще с Товстоноговым!). Потом продюсер набрался наглости и спросил ее, не шокирована ли она текстом. Ее ответ ошеломил. «Когда в Малом театре впервые игрались пьесы Островского, его язык тоже шокировал тогдашнюю публику. Считайте, что у вас новый Островский», - сказала она».
Итак, «новому Островскому» 500!
По словам сотрудников НТП, за время эксплуатации спектакля на сцене было выпито 1550 литров безалкогольного пива, вылито 1000 бутылок шампанского, разорвано 20 резиновых кукол, брошено в зал 3000 роз и съедено 500 бананов!
«Ladies’Night» - профессиональное и высококлассное театральное хулиганство, мужской спектакль для женщин, созданный кумирами новой генерации зрителей, звездами наступившего века.

НТП
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Екатерина ДуроваПётр КрасиловГоша КуценкоЭвклид КюрдзидисГеоргий МартиросьянДмитрий МарьяновМихаил ПолицеймакоВячеслав РазбегаевПавел СборщиковВиктор ШамировКонстантин ЮшкевичВалерий Ярёменко
театры
НТПТеатр им. Моссовета

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№ 1
Татьяна Александровна Кузина (Чита)   8.01.2013 - 17:42
Была на спектакле в Питере в ноябре 2012 года-ошеломляющее зрелище. Я в жизни так ликовала от восторга только на стадионе.ОГРОМНОЕ СПАСИБО! читать далее>>
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