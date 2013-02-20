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Художественный совет МХАТ 1-го

14 февраля
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14 февраля 1928
Утвержден Наркомпросом Художественный совет МХАТ 1-го в следующем составе: Председатель Совета — Станиславский К. С.
Лица, персонально приглашенные: Шмидт В. В., Семашко Н. А., Литвинов М. М., Горбунов Н. П., Ганецкий Я. С, Халатов А. П.
Члены Совета от общественных организаций: Рязанов Д. П. (проф. Ин-та Маркса и Энгельса), Полонский В. П. (лит. критик), Воронский А. К. (лит. критик), Крылов С. (агит. проп. ЦК), Шпетт Г. Г. (ГАХН), Щербаков И. Д. (Мосгубтрабис), Андреев А. А. (ВЦСПС), Прудкин М. И. (предместкома МХАТ и представитель Пролетстуда).
Члены Совета от театра: Немирович-Данченко В. И., Качалов В. И., Москвин И. М., Леонидов Л. М., Лужский В. В., Подгорный Н. А., Тарханов М. М., Ершов В. Л., Завадский Ю. А., Судаков И. Я., Сахновский В. Г., Марков П. А. (зав. лит-частью), Кедров М. Н., Герасимов Г. А. (от молодежи), Коновалов Д. Р. (рабочий), Симов В. А. (художник) и Егоров Н. В. (зав. админ.-хоз. частью).

«Современный театр», № 7, 14 февраля 1928 года (хроника)
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