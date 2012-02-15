Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Театру.doc - 10 лет!

15 февраля
Все года

Театральная хроника >>
15 февраля 2012
В феврале 2012 года Театру.doc исполнилось 10 лет. Коллектив театра принял решение не устраивать традиционный театральный юбилей с концертом и капустником, а отметить эту дату виртуально – в СМИ и интернете.
Театр был придуман и рожден как новая формация, за 10 лет, он повлиял на изменение театрального ландшафта.
Театр открылся 14 февраля, но на горе – это Валентинов день… Поэтому датой рождения коллектив театра считает 15 февраля.
Михаил Угаров, художественный руководитель Театра.doc
Театру.doc - 10 лет!
Пять фактов о Театре.doc

Театр документальной пьесы Театр.doc был создан в 2002 году несколькими драматургами. Это негосударственный, некоммерческий, независимый, коллективный проект. Многие работы выполняются волонтерами, на добровольной основе.

C 2002 года в театре поставлено более 50 спектаклей, проведено множество культурных акций, поэтических и кино вечеров. О спектаклях театра написано множество статей, им присуждены самые различные призы, они были приглашены на престижные театральные фестивали в Польше, Франции, Германии, странах Балтии, в крупных российских городах. Театр получал премии «Самый креативный театр» журнала «Креатив», 2003 г., кинофестиваля «Сталкер», 2005 год.

Документальные пьесы, созданные для театра, опубликованы в журналах «Новый мир» («Первый мужчина»), «Октябрь» («Красавицы»), «Дружба народов» («Месяц мертвого солнца»), «Искусство кино» («Война молдаван за картонную коробку»), «Отечественные записки» («Бомжи», «Погружение»), и др.

Большая часть спектаклей Театр.doc — в жанре документального театра. Документальный театр, основанный на подлинных текстах, интервью и судьбах реальных людей, является особым жанром, существующим на стыке искусства и злободневного социального анализа. Творческие группы театра создают спектакли на основе встреч с реальными людьми, на самые актуальные и своевременные темы окружающей действительности. Используются свидетельства реальных людей, техника verbatim, «глубокая импровизация», театральные игры и тренинги.

Театр.doc
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Михаил Угаров
театры
Театр.doc

обсуждение >>
№ 1
маша83 (киев)   13.02.2012 - 18:08
спасибо за такой современный театр и за пьесы отличный подбор актёров хороший репертуар вот только. на мой взгляд, мало рекламы - не такое большое количество людей знают, что такой театр есть читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Юрий Войтов
13 февраля скончался актер Юрий Войтов.
Дмитрий Соловьев
12 февраля умер актер Дмитрий Соловьев.
Евгений Стежко
9 февраля ушёл из жизни актёр Евгений Стежко.

День рождения >>

Юлия Кадушкевич
Екатерина Крупенникова
Алексей Макаров
Ирина Малышева
Владимир Пучков
Агриппина Стеклова
Нонна Терентьева
Анна Уколова
Анатолий Хостикоев
Ольга Хохлова (II)
Клэр Блум
Флоринда Болкан
Мартина Келли
Джейн Сеймур
Тото
Франко Фабрици
Ядвига Янковская-Цесляк
все родившиеся 15 февраля >>

Премьеры ТВ

Радуга в поднебесье
17 февраля
Россия 1
Сестра по наследству
18 февраля
ТРК Украина
Вольная грамота
19 февраля
Первый канал
Команда "Б"
19 февраля
СТС
Кровавая барыня
19 февраля
Россия 1

ревью