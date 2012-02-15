Театру.doc - 10 лет!

В феврале 2012 года Театру.doc исполнилось 10 лет. Коллектив театра принял решение не устраивать традиционный театральный юбилей с концертом и капустником, а отметить эту дату виртуально – в СМИ и интернете.
Театр был придуман и рожден как новая формация, за 10 лет, он повлиял на изменение театрального ландшафта.
Театр открылся 14 февраля, но на горе – это Валентинов день… Поэтому датой рождения коллектив театра считает 15 февраля.
Михаил Угаров
, художественный руководитель Театра.doc
Пять фактов о Театре.doc
Театр документальной пьесы Театр.doc
был создан в 2002
году несколькими драматургами. Это негосударственный, некоммерческий, независимый, коллективный проект. Многие работы выполняются волонтерами, на добровольной основе.
C 2002
года в театре поставлено более 50
спектаклей, проведено множество культурных акций, поэтических и кино вечеров. О спектаклях театра написано множество статей, им присуждены самые различные призы, они были приглашены на престижные театральные фестивали в Польше, Франции, Германии, странах Балтии, в крупных российских городах. Театр получал премии «Самый креативный театр» журнала «Креатив», 2003 г., кинофестиваля «Сталкер», 2005 год.
Документальные пьесы, созданные для театра, опубликованы в журналах «Новый мир» («Первый мужчина»
), «Октябрь» («Красавицы»
), «Дружба народов» («Месяц мертвого солнца»
), «Искусство кино» («Война молдаван за картонную коробку»
), «Отечественные записки» («Бомжи»
, «Погружение»
), и др.
Большая часть спектаклей Театр.doc
— в жанре документального театра. Документальный театр, основанный на подлинных текстах, интервью и судьбах реальных людей, является особым жанром, существующим на стыке искусства и злободневного социального анализа. Творческие группы театра создают спектакли на основе встреч с реальными людьми, на самые актуальные и своевременные темы окружающей действительности. Используются свидетельства реальных людей, техника verbatim, «глубокая импровизация», театральные игры и тренинги.
обсуждение >>