Каторга — какая благодать!

Евгения Гинзбург родилась в Москве, совсем юной уехала в Казань. Окончила Казанский университет, получила ученую степень кандидата исторических наук, была убежденной коммунисткой. Она была счастлива: у нее была семья: муж — Павел Васильевич Аксёнов, член бюро Татарского обкома партии, и трое детей. Все это оборвалось в феврале 1937 года...
Поначалу Гинзбург восприняла свой арест как трагическую ошибку и ждала быстрого освобождения. Но "Крутой маршрут" лагерей привел не только к утрате иллюзий. Нечеловеческие условия существования, жестокие пытки на допросах заставили по-новому взглянуть на обычные человеческие отношения…
О годах, проведенных в ГУЛАГе, Евгения Гинзбург написала книгу - "Крутой маршрту". Первая часть воспоминаний была написана в 1967 году, а вторая — фактически перед смертью. Долгое время книга ходила в списках, распространялась в "самиздате". Власти СССР пропустили "Крутой маршрут" в печать только в 1988 году, когда автора уже не было в живых…
Как вспоминает Галина Волчек - "как только стали публиковаться первые главы из книги Евгении Гинзбург "Крутой маршрут", я поняла: "Современник" должен перенести на сцену этот потрясающий документ эпохи. Я кинулась в эту работу, я торопила Гетмана, и премьера постановки состоялась, когда последние главы повести еще не вышли в печать".
И вот, 15-го февраля 1989 года в театре "Современник" состоялась премьера "Крутого маршрута", спектакля-предупреждения о том, что все в истории может повториться.
Переложил прозу Евгении Гинзбург на язык театра ленинградский режиссер и литератор Алесандр Гетман. Консультантом в работе над спектаклем стали живые свидетели событий, описанных в "Крутом маршруте", узницы ГУЛАГа, прошедшие через страшные испытания вместе с Евгенией Семеновной или параллельно с ней. Одна из них - отсидевшая семнадцать лет в одиночной камере Паулина Мясникова - стала непосредственной участницей спектакля. Специально для нее Галиной Волчек была придумана роль, которая так и называется в программке - Мясникова.
В "Крутом маршруте" занята почти вся женская часть труппы. Роль Евгении Гинзбург играет Марина Неелова. Маленькая, хрупкая женщина несет в себе честь и достоинство, тихие, но уничтожению недоступные. Выстоять, выжить, устоять, не опустить руки, не встать на колени — вот внутренняя пружина большинства персонажей.
"Каторга — какая благодать!" — ликует в финале героиня спектакля, и понять ее радость очень просто: земля под ногами, небо над головой — истинное счастье для застеночного человека.
По материалам сайта www.vipteatr.ru
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