Каторга — какая благодать!

анонс

23 сентября 2006 Открытие сезона 2006-2007 года в Театре им. Вахтангова Театр им. Вахтангова порадовал зрителей в начале сезона 2006-2007 года премьерой: 23 сентября зрители впервые увидели "Королеву красоты" по пьесе М. Мак-Донаха (реж. Михаил Бычков), в которой заняты Юлия Рутберг, Алла Казанская, Александр Рыщенков и Егор Равинский.

13 февраля 2012 Премьера в Театре.Doc: «Жизнь удалась» Театр.Doc, Фестиваль «Любимовка» и ЦДР представляют 4 и 11 марта новый спектакль Михаила Угарова и Марата Гацалова по пьесе Павла Пряжко «Жизнь удалась».

19 января 2015 «Театр Рустама Ибрагимбекова» С 14 по 18 ноября в Москве прошел фестиваль «Театр Рустама Ибрагимбекова».