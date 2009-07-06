Как встретились Константин Сергеевич с Михаилом Александровичем

В вестибюле Театра Корша 15 февраля 1897 года произошла встреча К.С.Станиславского и М.А.Чехова. Будущий великий артист выступал в этом театре в качестве любителя в спектакле "Скупой рыцарь".

После неудачного выступления Михаил Чехов, как вспоминал впоследствии Станиславский, "прямо подошел ко мне и приветливо обратился со следующими словами:

- Вы же, говорят, чудесно играете мою пьесу "Медведь". Послушайте, сыграйте же. Я приду смотреть, а потом напишу рецензию.

Помолчав, он добавил:

- И авторские получу.

Помолчав ещё, он заключил:

- 1 рубль 25 копеек"