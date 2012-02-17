Шиллера сыграли на «Открытой сцене»

17 февраля состоялась премьера спектакля «Мария Стюарт»
в постановке Германа Сидакова
в рамках образовательного проекта «Школа драмы»
, которым три последних года руководит режиссер.
В совершенно пустом зале с высокими потолками пастельно-желтого цвета стен, задающего атмосферу ничем не прикрытой беззащитности, отчаяния и горделивой непреклонности. Здесь особенно пронзительным эхом отзывался стук каблучков двух королев. Ни одна не уступала другой в твердости своего чеканного шага. Бытующая в театральной практике антитеза двух главных героинь: наделенной властью, умной, но ущербной физически и несчастной по-женски Елизаветы и красивой, обласканной мужским вниманием, но не умеющей извлечь из этого выгоды Марии, в этом спектакле отсутствует полностью. Обе королевы хороши, умны, сверх меры горделивы и даже как то по-сестрински похожи, по воле режиссера они с одинаковым задором ловко выстукивают мотив одной и той же мелодии. От того-то так остро и воспринимается противостояние двух женщин, внешне во многом похожих, и по своему любящих друг друга, но разнящихся в своих взглядах на власть, мужчин, совесть и честь.
Одно из несомненных достоинств спектакля, заключается в том, что со сцены звучит именно Шиллер
, имеется ввиду — подлинный авторский текст в переводе Бориса Пастернака
, при этом абсолютно современный и актуальный. Удивительно, что нашлось место в этой истинной трагедии и для юмора и смеха. Как все произведения величайших мастеров, да еще будучи в руках умелых режиссеров, «Мария Стюарт» Сидакова
удивительным образом вызывала аллюзии и переклички с сегодняшним днем не только на уровне межличностных отношений, но и политических реалий.
Герман Сидаков
, являясь поклонником двух самых загадочных и масштабных фигур в истории мирового театра: Ежи Гротовского
и Всеволода Мейерхольда
, оттачивал свой авторский метод работая педагогом в РАТИ-ГИТИС
с Сергеем Женовачом
(в частности, Сидаков
являлся режиссером спектакля, с которого «Студия театрального искусства»
начиналась: «Об-ло-мов-щина...»
и поставленной чуть позже «Снегурочки»
), ставя спектакли во Франции, проводя актерские тренинги в США, принимая участие в медийных проектах «Первого канала»
(«Фабрика звезд»
, педагог по актерском мастерству). Итогом творческих, теоретических и практических изысканий стало открытие «Школы драмы»
в 2008 году, предоставляющей возможность в процессе крайне насыщенного, интенсивного годичного курса обучения непрофессиональным актерам уверено заявить о себе в профессиональной среде. Жизнеспособность разработанного метода подтверждается успехами учеников Школы
. В спектакле задействованы актеры, не имеющие профессионального образования, хотя многие из них не понаслышке знакомы с шоу-бизнесом: Михаил Башкатов
(телеведущий, участник проекта «Даешь молодежь!»
на телеканале СТС
), Оксана Кутузова
(фильмы «Любовь - не шоу-бизнес»
, «Невеста любой ценой»
, «Золушка.ру»
), Владимир Кадацкий
(фильм «Вдребезги»
), Алена Константинова
(фильм «Елки 2»
) и другие. Но для большинства из них годичный курс обучения по авторской методике Германа Сидакова
стал тем долгожданным шагом на профессиональную театральную сцену.
Следующие показы спектакля состоялись 20, 21 марта на площадке Дирекции проекта «Открытая сцена», Поварская, 20.
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