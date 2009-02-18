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Год Чехова - к 150-летию со дня рождения великого русского писателя

18 февраля
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18 февраля 2009
Деятели российской культуры в прежние свои времена были не чужды благотворительности (творения блага): в чью только пользу ни выпускались книги, устраивались вечера и концерты, игрались спектакли – в пользу больных и страждущих, пострадавших от военных действий, наводнений, засухи и других стихийных бедствий. Игрались спектакли и в пользу самих деятелей театра – так, например, премьера чеховской «Чайки» в петербургском Александринском театре состоялась в один вечер с бенефисом в честь актрисы этого театра г-жи Левкеевой, выступившей в водевиле «Счастливый день». Сам Чехов, став писателем и драматургом, не чурался первой своей профессии врача и, когда мог, оказывал бесплатную медицинскую помощь тем, кто за ней к нему обращался. Сейчас, в наши дни, когда цены на билеты поднимаются все выше и нередко составляют не одну и не две тысячи рублей, доступ на сценические представления оказывается для широкой театральной публики крайне затруднителен: впору давать благотворительные спектакли уже в пользу самих зрителей. Международная Чеховская лаборатория решила поступить подобным образом, организовав в декабре прошлого года и в январе года нынешнего благотворительные Рождественские бесплатные показы своих спектаклей и намерена теперь, в Год Чехова (к 150-летию со дня рождения великого русского писателя), продолжать такие показы и далее. При этом мы исходим из той непреложной для нас истины, что не зрители существуют для театра, а театр для зрителей – «театр для людей», как определял задачи своего «Пикколо театро ди Милано» итальянский режиссер Джорджо Стрелер.

В феврале: «Три сестры» - 18-го и «Дядя Ваня» - 25-го

Виктор Гульченко,
художественный руководитель Международной Чеховской лаборатории
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