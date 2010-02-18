«Укрощение строптивой». Возобновление спектакля

18 февраля, ко дню рождения Дмитрия Брянцева
, был возобновлен спектакль Московского Академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко «Укрощение строптивой»
с известной балериной Инной Гинкевич
.
Был задействован весь первый состав спектакля, те артисты, на которых он фактически поставлен. Со дня смерти Дмитрия Брянцева
в театре не было за это время не одного спектакля его постановки.
В марте в репертуаре театра появились возобновленные балеты «Шопенсиана»
и «Штраусиана»
, в которых также принял участие весь первый состав.
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