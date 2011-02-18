Юбилей и премьера

Театр им.В.Ф.Комиссаржевской 18 марта отметил творческий юбилей уникальной актрисы – народной артистки России Галины Петровны Короткевич - премьерой спектакля на Большой сцене «Шесть блюд из одной курицы». 70 лет сценической деятельности – счастливый повод еще раз признаться в любви маленькой хрупкой женщине и большой Актрисе.
Шесть блюд из одной курицы
– лирическая комедия драматурга, сценариста известных фильмов Ганы Слуцки. 40-летний преуспевающий бизнесмен не может построить свою личную жизнь из-за…мамы. Безумная властная любовь к сыну превращает ее в настоящего «кукловода», и для осуществления заветной цели она открывает брачное агентство. Перед взором убежденного 40-летнего холостяка проходит череда самых разнообразных женщин с непростыми судьбами…Роль матери-интриганки с железной волей исполнит бенефициантка, великолепная Галина Короткевич. Из уст в уста передаются рассказы о том, что легендарная актриса, «которой уже под 90», творит на сцене чудеса: чуть ли не стойку на голове делает, садится на шпагат, легко втягивая зрителя в диалог о семейном счастье…
Режиссер-постановщик Валерий Гришко.
В спектакле заняты: н.а.России Галина Короткевич, з.а.России Ольга Белявская, Маргарита Бычкова, артисты Артур Мкртчян, Елизавета Нилова, Инна Анциферова, Александра Сыдорук, Елена Андреева.
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