«Жизнь - удача в лабиринтах». Премьера

«Жизнь - удача в лабиринтах»
- это «моноспектакль», премьера которого состоялась 18 февраля 2010 года в Московском Международном Доме Музыки, в театральном зале.
Моноспектакль, созданный Виктором Проскуриным
, предельно откровенен в своих эмоциях. Подбор литературного материала не случаен, и внимательный зритель и слушатель увидел сквозь образы, представленные Проскуриным его жизнь, его отношение к миру, людям, себе. Виктор Алексеевич
как будто говорит нам: «Господа, мне есть, что сказать. Приходите… Смотрите… Слушайте…»
Ведь неспроста он дал название моноспектаклю «Жизнь – удача в лабиринтах»
… Все действие основано на прочтении Пушкина, Бродского, Набокова, Пастернака, Лермонтова, Достоевского, Лопарева, Таратуты и других авторов и особо выразительно прозвучали в сочетании с классической и современной музыки на фоне фоторабот Миколы Гнисюка и скульптур Григория Потоцкого.
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