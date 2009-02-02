На Страстном раздали «Гвозди»

2 февраля в Москве в седьмой раз была вручена премия Союза театральных деятелей (СТД) России, присуждаемая исключительно столичным сценическим коллективам. Местом церемонии по традиции стал Центр СТД РФ «На Страстном».
«Гвоздь сезона»
в отличие от «Маски»
- премия камерная и, даже можно сказать, домашняя. Награждение проходило в жанре театрального капустника, ведущие - режиссер Константин Богомолов
и актер Сергей Епишев
- много шутили, а зрители, сплошь театральные звезды, благодарно смеялись и аплодировали.
Действо вполне отвечало реалиям сегодняшнего кризисного времени, то есть прошло в режиме строжайшей экономии. Об этом сразу предупредили ведущие вечера, сообщив, что, если декорации еще успели выполнить из расчета 180 долларов за баррель, то капустные номера уже подбирались, исходя из стоимости 80 долларов за баррель. А фуршет и вовсе подготовлен на личные сбережения председателя СТД Александра Калягина
. Что же касается цветов для вручения, их пришлось поручить монтировщикам. Главной же мишенью для острот стала сама премия, то есть непосредственно «гвоздь»
, который в виде большого золотого ключа раскачивался над сценой, пародируя декорации спектакля Римаса Туминаса «Троил и Крессида»
. У ведущих он вызывал исключительно эротические ассоциации.
Всего «гвоздей»
оказалось пять - по количеству лучших спектаклей московского сезона 2007-2008 годов. Под шутки со сцены и смех в зале были объявлены «ОFFИС» Театра имени Пушкина
, «Бесприданница» «Мастерской Петра Фоменко»
, «Конек-Горбунок» МХТ
и «Женитьба» «Ленкома»
.
Первый же «гвоздь»
вручили спектаклю «Берег утопии» Российского академического молодежного театра
. Постановка режиссера Алексея Бородина
идет 10 часов и объединяет три пьесы английского драматурга Тома Стоппарда
, описавшего личную жизнь великих русских мыслителей Белинского, Герцена, Огарева, Бакунина и других. Действие трилогии происходит между 1833 и 1866 годами. В число персонажей входят также Чаадаев, Маркс, Пушкин.
Ведущие и здесь не удержались от шуток. Ведь действие постановки длится примерно 10 часов вместе с антрактом, и, как заметили Константин и Сергей, за это время катарсиса достигают примерно 90% зрителей. Поэтому в качестве почетного приза ведущие вручили Бородину
«Камасутру», назвав это «иллюстрированным учебником по системе Станиславского»
.
- Наконец-то будет, чем заняться
, - моментально среагировал на подарок Бородин
.
- Вот и я думаю, с кем бы заняться театром
? – подхватил шутку ведущий Константин Богомолов
. – С Катериной («Гроза»), с Ларисой Огудаловой («Бесприданница») или с Раневской («Вишневый сад»). Правда с Раневской могут возникнуть проблемы – это зависит от распределения актрис на роль
…
Непосвященные, может быть, не оценили удачную шутку ведущего. Ну а театральная публика тут же взорвалась смехом, поскольку просекла намек.
Далее ведущие церемонии вписали в ход событий небольшую зарисовку «Переписка Анатолия Васильева и Московского комитета по культуре». Анатолий Васильев
, художественный руководитель театра «Школа драматического искусства»
, более года назад уехал во Францию, оттого что театр лишили одной из двух сценических площадок – здания на Поварской. С тех пор это событие стало притчей во языцех и порождает множество тем для обсуждения – от сатирических этюдов до философских размышлений о судьбе человека.
Следующий «гвоздь»
достался «Бесприданнице»
, поставленной Петром Фоменко
в «Мастерской»
. Приз вместо мастера получил актер театра Алексей Колубков
.
Спектакль Марка Захарова
и Алексея Молостова «Женитьба»
по мотивам гоголевской комедии, получил приз третьим, и артисты Иван Агапов
и Виктор Раков
не упустили случая прорекламировать свой любимый «Ленком»
, призвав приходить на постановки.
После ленкомовцев на подмостках Центра на Страстном появился Роман Козак
, худрук Театра им. А. С. Пушкина
и режиссер-постановщик лауреата «Гвоздя сезона»
- спектакля «ОFFИС»
. Константин Богомолов
и Сергей Епишев
сочли лучшим подарком театру стихи и прозу самого Пушкина и вручили Козаку
премию прежде, чем зрители были загипнотизированы чтением стихотворения «Зимнее утро».
Особенно бурно зал реагировал на пятый «гвоздь»
, который присудили «Коньку-Горбунку»
. Знаменитую сказку Ершова на новый лад «прочитали» в МХТ имени Чехова
. Спектакль для взрослых и детей, созданный по пьесе братьев Пресняковых
режиссером Евгением Писаревым
и командой молодых актеров, пользуется большой популярностью среди московской театральной публики. Режиссеру спектакля ведущие церемонии сделали особый подарок – из-за кулис выплыла дева-лебедь в стилизованном под русское народное одеяние платьице и станцевала режиссеру стриптиз.
Далее Константин и Сергей, прежде чем пригласить на сцену председателя жюри «Гвоздя сезона» Александра Калягина
для оглашения главного победителя, долго тянули резину, томным голосом произнося в микрофон: «У кого же самый большой гвоздь?»
В результате, все равно лучшим спектаклем оказался все тот же «Берег утопии»
. На сцену вновь поднялся худрук РАМТа Алексей Бородин
, но уже вместе с актерской командой, включая Нелли Уварову
. Уникальное сценическое произведение «Берег утопии»
одержало заслуженную победу, которую зал приветствовал долго не смолкавшей овацией.
Худрук РАМТа
, ставший впереди труппы, был рад сообщить зрителям о своем особом отношении к творениям Тома Стоппарда
и ему самому. «Дело в том, что эту пьесу написал совершенно потрясающий драматург Том Стоппард, который знает театр сверху донизу»
, – подчеркнул Бородин
. На этом премия «Гвоздь сезона»
и завершилась.
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