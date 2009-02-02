В Москве впервые покажут стереоспектакль!

На крайне необычный эксперимент решился Центр драматургии и режиссуры А.Казанцева и М.Рощина
, выбрав для своей новой постановки пьесу современного немецкого драматурга Фалька Рихтера «God is a DJ»
. Это стало возможным при поддержке проекта «Открытая сцена»
и Московского культурного центра им. Гете
.
Сама пьеса была написана Фальком Рихтером
в 1998 году и быстро получила широкое распространение в мире подобно вирусу. «God is a dj»
- не просто пьеса в ее классическом представлении, скорее, это - симбиоз перформанса, клубной культуры, комедийного и реалити-шоу на ТВ, полное отсутствие границ между реальным и виртуально-информационным мирами.
По словам режиссера спектакля Михаила Морскова
, «Основная тема пьесы - потеря личности путем постоянного самообмана и ухода от реальности. Мы живем в информационном обществе, где каждую секунду наш мозг считывает и перерабатывает терабайты информации, в большинстве своем оказывающейся ненужной и мешающей нам. Влияние внешнего мира сказывается на нашем внутреннем мире, где происходит подмена вечных ценностей, потеря нравственности, доверия к ближнему и самому себе, где любовь превращается в перманентное искусственное реалити-шоу…»
.
Именно этим объясняется интерес к пьесе во всем мире. Осуществлены ее переводы на 20 языков и более 50 постановок в крупнейших театрах США, Великобритании, Франции, Мексики, Чехии, Греции, Германии, Австралии и других стран.
Действующие лица пьесы и спектакля - мужчина и женщина, молодые представители поколения Интернета, телевидения и экстази. Они превращают собственную жизнь в постоянную игру и саморекламу. Их жизнь – это жизнь перед камерой. Через Интернет в режиме реального времени за героями наблюдает большое число людей. Сюжеты, представляемые молодой парой на всеобщее обозрение, – это они сами, их мысли, чувства, прошлое, быт - самое личное и интимное.
Как отметила директор Центра драматургии и режиссуры Людмила Цишковская
, над созданием спектакля работает молодая талантливая интернациональная команда: Михаил Морсков
, для которого это станет режиссерским дебютом на московской сцене; артисты Моника Госсманн
(Германия) и Глеб Иванов
(Россия). Художником спектакля выступает Денис Шибанов
, более известный как художник-постановщик нашумевших фильмов «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай-Германики
и «Кремень» Алексея Мизгирева
.
«Для достижения эффекта стерео постановочная группа использует новейшие мультимедийные решения, преображающие пространство «Сцены на Беговой» самым неожиданным образом и затягивающие зрителей в «параллельные миры» задолго до начала спектакля
, - сказала Цишковская
. - Все это очень интересно, прежде всего, самому Центру. Думаю, это будет также интересно и тем, кто придет на спектакль.
Для ценителей «God is a dj» в Центре драматургии и режиссуры станет открытием немецкого драматурга и режиссера Фалька Рихтера. А для многих зрителей спектакль станет открытием нового театрального жанра»
.
Премьера спектакля состоится 25 и 26 марта 2009 года в помещении «Сцены на Беговой» (ул. Беговая, 5).
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