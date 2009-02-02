В Москве впервые покажут стереоспектакль!

анонс

18 февраля 2013 ЦДиР, с Днем Рождения! Центр Драматургии и Режиссуры отметил десятилетие своего существования в культурном пространстве не только столицы, но и страны.

26 сентября 2006 Король еврейской сцены - гениальный Лир Шекспира Первый раз в Государственном Еврейском театре (ГОСЕТ) "Короля Лира" сыграли 10 февраля 1935 года. Режиссер С. Радлов видел в Лире реакционера и консерватора, пытавшегося противостоять ходу истории: «Дело идет к объединению Англии, а он режет свое королевство на куски, за что и наказан Шекспиром, стоящим на страже исторического прогресса».

19 октября 2006 Пойдите по театрам Москвы, посмотрите на эти серые, скучные спектакли, похожие один на другой! В 1938-м году появились статьи о "мейерхольдовщине". Под этим подразумевалось тайное пристрастие режиссера к буржуазному искусству. Мейерхольду не дали звания Народного артиста СССР, его театр закрыли.