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"Пластилин" по-норвежски: пресс-конференция

21 февраля
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21 февраля 2009
В Центре драматургии и режиссуры на Беговой два вечера подряд играли «Пластилин» Василия Сигарева, но не в привычной постановке Кирилла Серебренникова, а в исполнении актеров норвежского театра «Берген Проекттеатр». Труппа приехала на гастроли в Москву с этой удивительной пьесой и перед премьерой дала небольшую пресс-конференцию, в которой ответила на вопросы журналистов и актеров ЦДР, сыгравших в российском «Пластилине».
Людмила Цишковская (директор Центра драматургии и режиссуры): Берген Проекттеатр – аналог Центра драматургии и режиссуры, это театры, сделанные «из одного теста», одинаково организованные «снизу», и спектакль «Пластилин» объединяет их. В 2001 году вышел наш «Пластилин», и он объездил пол-мира, он имеет свою гастрольную историю. Очень приятно, что молодые ребята другого поколения обратили внимание на эту пьесу и сделали ее по-своему. Давайте попросим Турлифа рассказать про этот проект.
Турлиф Линхаве Бамле (режиссер): Бергенский театр – молодой, он существует только пять лет, и мы приглашаем актеров для участия в наших проектах. Мы уже поставили три спектакля, два из них – по пьесам Сигарева. Первый был «Божьи коровки возвращаются на землю».
Для нас «Пластилин» интересен прежде всего тем, что в нем главные герои – молодые люди, которые говорят открыто, откровенно. «Пластилин» продолжает ту же тему, которая начата в первых спектаклях – тема жизни молодежи.
Очень интересно – приехать сюда и сыграть «Пластилин» именно здесь и встретиться с российской культурой, о которой мы читали, ставя Сигарева. Приятно поработать в Москве, в городе, где работал Станиславский. Его работа очень важна для развития норвежского театра.
Сложность, с которой мы столкнулись здесь – это то, что в Бергене «Пластилин» игрался в большом неотапливаемом помещении в 500 кв.м., а здесь – маленькая сцена, и оказалось непросто перенести наш спектакль на маленькую сцену.
Возможно, какие-то российские «отсылы» исчезли, и мы остановились на тех элементах, которые интересны норвежскому зрителю.
Марина Астафьева (пресс-атташе Центра драматургии и режиссуры): У нас здесь присутствуют два норвежских актера, которые сыграли роли Максима и Алексея, а также наша актриса Ольга Хохлова, сыгравшая в нашем спектакле четыре роли.
Ольга Хохлова: Да, я сыграла невесту, бомжиху и двух мам. Скажите, Турлиф, а в вашем спектакле сколько женщин?
Бамле: Одна женщина и две молодые девушки, которые играют Таню и Наташу. Вообще, наши спектакли немного отличаются, мы, например, убрали сцену взятки учительнице, так как это непонятно норвежскому зрителю.
Вопрос продюсеру: Как согласились власти дать денег на постановку российской пьесы?
Матиас Тронсен (продюсер): Нас поддержало Министерство иностранных дел, коммуна Бергена и банки. Они считают, что очень важно развивать культурные связи между странами. Очень важно показать норвежскому зрителю современную русскую драматургию.
Бамле: Сейчас вообще нехватка пьес о молодом поколении, а пьеса Сигарева дает возможность показать это поколение.
Вопрос: Знакомы ли вы с Василием Сигаревым?
Бамле: Мы переписывались, и я приглашал его на премьеру в Норвегию, но, к сожалению, у него были проблемы с паспортом, и он не смог прилететь.
О. Хохлова: Когда вы познакомитесь с Сигаревым, вы узнаете все. Этот человек и есть – то поколение, о котором вы говорите.
Вопрос: Когда вы брались за постановку, что вы хотели показать в первую очередь, и как восприняли ваш спектакль зрители в Норвегии?
Бамле: Максим, главный герой, существует в обществе, где отсутствует гуманизм, и каждый человек думает только о себе и для себя. Все попытки и стремления молодого человека пресекаются в этом обществе.
Что касается зрителей… у театра специальный профиль, наши спектакли жесткие, резкие, в английском стиле «In your face», кто-то воспринимает, а кого-то такие вещи пугают, отталкивают.
Вопрос: Понравился вам наш «Пластилин»?
Бамле: Понравился. Но ваш спектакль более символичен и очень резкий. У нас он получился более плавным.
Вопрос: Из ваших рассказов понятно, что ваш театр – нетрадиционный для Норвегии. То есть по нему нельзя судить о театральной школе страны. А есть ли какие-то особенности, присущие Норвежскому театру, которые нашли отражение в ваших постановках?
Бамле: Сложный вопрос. У нас есть два вида театров: классические, традиционные и свободные группы. Как правило, многое зависит от режиссера. Но и классический театр отходит от традиционности. Например, пьеса «Три сестры» поставлена в государственном театре в Осло совсем не в традиционном ключе.
Вопрос: Возвращаясь к стилю «In your face». Почему вы выбрали его?
Бамле: Наверное, потому, что я хочу смотреть спектакли, которые меня трогают, меняют меня как человека.
Вопрос актерам: Тяжело ли было вживаться в роли и играть русских мальчиков?
Кеннет Хомстад: У меня не было цели играть русского мальчика, я играл себя, норвежского мальчика, и с этих позиций работал с текстом.
Бамле: У нас не было идеи показать российское общество, мы шли через свои собственные ощущения и хотели показать то, что главное в любом человеческом обществе.
Мадс Шёгорд Петтерсен: Я считаю, что очень важно подходить к образу с той точки зрения, которую ты знаешь и ощущаешь сам.
М. Астафьева: Хочется сказать, что приезд этого норвежского театра к нам не случаен. Это не первый наш контакт с норвегами. Мы уже показывали в Осло два наших спектакля – «Терроризм» братьев Пресняковых и «Парное молоко» Сигарева. И мы очень рады, что Бергенский театр возник на нашей сцене. Будем надеяться, что сотрудничество продолжится.
Л. Цишковская: Для нас очень интересно сотрудничество с молодым норвежским театром в смысле взаимопроникновения культурных традиций.
Вопрос: Эта пьеса, «Пластилин», о беззащитности человека перед системой. В Норвегии тоже существует эта проблема, там тоже человек также беззащитен перед обществом?
Бамле: Конечно, нельзя сравнивать две системы, но всегда есть люди, которые выпадают из общества, начинают зависеть от алкоголя, от секса. В любой стране находятся люди, которые существуют вне общества.
Вопрос: То есть в норвежской версии рассматривается проблема отдельного человека, а не общества?
Бамле: Для меня общество, которое окружает Максима – это общество, к которому мы можем прийти, если не будем помогать друг другу, если в нем каждый будет думать только о себе. Это спектакль-предупреждение о том будущем, которое нас ждет, если мы будем вести себя эгоистично.

Екатерина Визгалова
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"Пластилин" по-норвежски: пресс-конференция фотографии
"Пластилин" по-норвежски: пресс-конференция фотографии
"Пластилин" по-норвежски: пресс-конференция фотографии
"Пластилин" по-норвежски: пресс-конференция фотографии
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