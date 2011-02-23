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Встреча с Виктором Коркией в театре МОСТ

23 февраля
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23 февраля 2011
23 февраля специально для проекта «Литературная среда» театра МОСТ классик современной драматургии, а по совместительству поэт и прозаик Виктор Коркия познакомил зрителя со всеми гранями своего творчества.
Виктор Коркия
Автор остроумнейших фраз, которыми не раз блеснули актёры МОСТа:
- «Театр - есть точка во Вселеной, в которой слово свет и звук» («Изобретательная влюбленная»)
- «Факты тленны. Зато нетленны акты» («Черный человек, или я, бедный Сосо Джугашвили»)
- «Канализация - это цивилизация» («Уроки любви») и других бессмертных цитат, например, «друзьями расстаются лишь враги», в канун самого мужского праздника представил Избранное в собственном исполнении, а также получил обратную связь - отрывки из двух частей спектакля «Наполеон» в исполнении артистов театра (с музыкальным дополнением).

МОСТ
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