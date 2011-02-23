Встреча с Виктором Коркией в театре МОСТ

23 февраля специально для проекта «Литературная среда»
театра МОСТ
классик современной драматургии, а по совместительству поэт и прозаик Виктор Коркия
познакомил зрителя со всеми гранями своего творчества.
Автор остроумнейших фраз, которыми не раз блеснули актёры МОСТа
:
- «Театр - есть точка во Вселеной, в которой слово свет и звук»
(«Изобретательная влюбленная»
)
- «Факты тленны. Зато нетленны акты»
(«Черный человек, или я, бедный Сосо Джугашвили»
)
- «Канализация - это цивилизация»
(«Уроки любви»
) и других бессмертных цитат, например, «друзьями расстаются лишь враги»
, в канун самого мужского праздника представил Избранное в собственном исполнении, а также получил обратную связь - отрывки из двух частей спектакля «Наполеон»
в исполнении артистов театра (с музыкальным дополнением).
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