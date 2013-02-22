21 год из жизни Федора Кузькина

анонс

Театр.doc открыл новый сезон 27 августа 2010 года программой «Охота за реальностью».

В МХАТ-е 2-ом состоялась премьера спектакля «Закат» в постановке Б. Сушкевича.

23 июля 2007

"Пока останется хоть один русский - до тех пор будут помнить Обломова.."

Студия Театрального Искусства под руководством Сергея Женовача откроет второй сезон 9 и 10 сентября новой редакцией спектакля Германа Сидакова "Об-ло-мов-щина…" по роману И.