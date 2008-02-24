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«Неизвестный Виталий Виленкин»

24 февраля
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24 февраля 2008
Виталия Яковлевича Виленкина называли «живым воплощением чеховской интеллигентности». Доктор искусствоведения, театровед, личный секретарь Вл. Немировича-Данченко, друг А.Ахматовой и М.Булгакова, Б.Пастернака и С.Рихтера. Автор замечательных книг по истории театра. Один из создателей Школы-студии МХАТ.
О нем известно много, но далеко не все. О Виталии Виленкине, известном и неизвестном – фильм «Неизвестный Виталий Виленкин», премьера которого состоялась на телеканале «Культура» 24 февраля 2008 года.
Виталий Виленкин посвятил служению Московскому Художественному театру всю жизнь.
Воспоминаниями об этом образованном, талантливом и отзывчивом человеке поделились его близкие люди, рассказывающие о том, каким Виталий Яковлевич был в быту, «со своими».
О Виленкине вспоминает режиссер программы Игорь Калядин:
Виталий Яковлевич Виленкин – мой любимый учитель в школе-студии МХАТ. И я должен сказать, что он любим не только мной, но практически всеми поколениями людей, которые там учились, начиная от самых первых лет ее открытия и вплоть до последних лет Виталия Яковлевича.
Это уникальный человек, к сожалению, в последние годы несправедливо забытый. Он живая легенда театра, и как педагог, и как человек в самом широком смысле этого слова.
Не сделать этот фильм было просто невозможно. Я давно уже хотел его сделать, но как-то не получалось. И вот понял, что надо отдавать долги своим любимым учителям. И уже в момент съемок оказалось, что я не одинок в своем желании. В фильме участвуют Евгений Миронов, Игорь Владимирович Кваша, Олег Валерианович Басилашвили, Алексей Вадимович Бартошевич и многие другие. Все они с огромным удовольствием, с горящими глазами говорят об этом человеке.
В этом фильме много вещей, о которых не знали даже близкие Виталию Яковлевичу люди. Он был настолько скромным, настолько интеллигентным человеком, что очень многое держал при себе. Например, какую роль он сыграл в становлении «Современника» - возможно, именно он сделал из Олега Ефремова Олега Ефремова, он дал ему больше, чем родной отец, а вот про его роль в создании театра «Современник» нигде и не упоминается. Все это включено в фильм.
Еще мало кто знает, как он был сотрудником Художественного театра в 30-е годы, через что ему пришлось пройти, его мужество, его благородство во всем, что касалось его дружбы с Ахматовой или Булгаковым – а они же тогда были в опале. Виталий Яковлевич не считал нужным себя, что называется, «пиарить». Мы рассказываем и об этом. Поэтому даже для близких людей в этом фильме найдется много неизвестных ранее деталей.
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персоны
Олег БасилашвилиОлег ЕфремовИгорь КвашаЕвгений Миронов
театры
"Современник"МХТ им. А.Чехова

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