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Международная Чеховская лаборатория - на сцене Театрального особняка

26 февраля
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26 февраля 2007
"Дядя Ваня" А.П.Чехова. Премьера.
Впервые спектакль был показан на VII-м Международном театральном фестивале "Мелиховская весна-2006".
Режиссер-постановщик - Виктор Гульченко.
Композитор - Григорий Гоберник.
В ролях: Андрей Невраев, заслуженная артистка РФ Елена Стародуб, Григорий Острин, Сергей Терещук,Анастасия Сафронова,заслуженная артистка РФ Людмила Одиянкова, Олег Дуленин, Людмила Шергина.

После жесткого, загадочно мистического "Вишневого сада", поставленного в той же Международной чеховской лаборатории, "Дядя Ваня" на первый взгляд выглядит более привычной, семейно-бытовой историей. Однако, если в первом случае режиссер Виктор Гульченко, уходя от грубой социологизации, пытался заменить быт бытием и расширить границы усадьбы едва ли не до масштабов вселенной, то во втором он стремится, избегая традиционного бытовизма, максимально углубиться во внутренний мир каждого из персонажей, воспринимая и человека как своего рода вселенную. Если в "Вишневом саде" в черном пространстве сцены вместо массивного столетнего шкафа беспомощно висел на веревках маленький шкафчик, а аллея и озеро помещались на дне раскрытого чемодана, словно предрекая обитателям усадьбы дальнюю дорогу, то в "Дяде Ване", напротив, все кажется стабильным и уютным: начищенный самовар, накрытый для чаепития круглый стол, белоснежные чехлы на стульях. И наконец, маленький домик, очень похожий на мелиховский, в окнах которого приветливо загорается свет. А музыка Григория Гоберника, создававшая в первом спектакле мистическое ощущение космически бездонной пустоты, во втором привносит в действие оттенок тревожной грусти. В "Вишневом саде" судьба героев была предначертана изначально: некая агрессивная энергия как будто околдовывала их и гнала из собственного дома. В "Дяде Ване" люди ведут постоянную борьбу не с потусторонними, темными силами и даже не столько друг с другом, сколько с самими собой. Все хотят кардинально изменить свою жизнь, но при этом боятся любых перемен. Герои движутся по замкнутому кругу: причина их страхов и комплексов в невозможности реализоваться в серьезном деле, во взаимной любви, в простом человеческом общении, нереализованность же, в свою очередь, обостряет неуверенность в себе и боязнь решительных действий.

Марина Гаевская. Все будет по-старому. ("Культура", 2006, 28, 20 - 26 июля)
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Ксения Ильясова
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"Международная Чеховская лаборатория"

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Сцена из спектакля "Дядя Ваня". Фото М.Гутерман
Сцена из спектакля "Дядя Ваня". Фото М.Гутерман
Сцена из спектакля "Вишневый сад". Шарлотта-Л.Лисова, Епиходов -П. Коршунков. Фото М.Гутерман
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