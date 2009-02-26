Будущее театра - в школе

анонс

4 марта 2009 Гастроли Ярославского камерного театра под руководством Владимира Воронцова С 1 по 5 февраля на сцене центра им. Вс. Мейерхольда прошли гастроли Ярославского камерного театра под руководством Владимира Воронцова.

1 февраля - "Представление трагедии А.

4 декабря 1939 Великолепный символ лицемерия! 4 декабря МХАТ имени М. Горького показал премьеру спектакля по пьесе Ж.-Б. Мольера «Тартюф».

6 июля 2009 Вспоминая о "серебряном веке"... 27 и 28 февраля 2007 года на сцене Академической капеллы Санкт-Петербурга был представлен спектакль-концерт "Маскарад" М.Ю.Лермонтова на музыку А.И.Глазунова.