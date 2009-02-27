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Новый спектакль Мирзоева

27 февраля
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27 февраля 2009
Максим Суханов, Анна Чурина и Андрей Мерзликин завели любовную интрижку. На сцене театра им. Станиславского. Пикантную ситуацию пьесы «Предательство» разруливает режиссер Владимир Мирзоев, а костюмы создает легендарная Алла Коженкова. Премьера спектакля - 27 и 28 февраля.
- Кино сейчас не снимают из-за кризиса, - комментирует свое участие в проекте актер Андрей Мерзликин, - но нет худа без добра. Теперь можно серьезней заняться театром. Пьеса Гарольда Пинтера хоть и была написана в 1978 году, своей актуальности не утратила. Наоборот, какие-то вещи зазвучали абсолютно по-новому.
Мирзоев почти десять лет назад уже обращался к пьесам знаменитого английского драматурга - он поставил «Коллекцию» с Сергеем Маковецким, Валентином Гафтом и Еленой Шаниной. Но, тем не менее, авторам проекта пришлось специально съездить в Лондон к 78 летнему Пинтеру и выкупить права на эксклюзивный показ спектакля по всей России.
«Предательство» тонкая психологическая драма, в которой все неуловимо, все «ускользает», все «неправильно», но при этом абсолютно, филигранно точно. Поскольку речь идет о внутренней жизни человека, а там ничего «правильного», как известно, не бывает. Там все и алогично, и парадоксально, и непредсказуемо. Одновременно и случайно, и закономерно. Так и в спектакле: Случай ли определяет течение жизней трех его героев — или же Рок, Судьба?
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