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Мольба о жизни

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27 февраля 1936
Обстановка вокруг Второго МХАТа накалялась и к 36-ому года достигла апогея. Поводом к планомерной травле послужил отъезд за границу Михаила Чехова, Театр обвинили в идеологическом расхождении с линией партии и поставили вопрос о его закрытии. И 27-го февраля 1936 года Политбюро приняло постановление о ликвидации 2-го Московского художественного театра как "посредственного театра, сохранение которого в Москве не вызывается необходимостью".
Постановление было опубликовано утром, а вечером шел спектакль... Последний спектакль МХАТа Второго , пьеса французского драматурга Дюваля под названием "Мольба о жизни". После спектакля на сцену вышел администратор театра и прочитал отрывок из постановления партии и правительства о закрытии театра МХАТа Второго.
Из воспоминаний Юрия Любимова: «Я видел, как страдали артисты. Они стояли на лестнице, когда шла "Мольба о жизни" Жака Дюваля, - Гиацинтова, Берсенев, Дурасова, Готовцев, Чабан, Бирман - вся плеяда! Стояли несчастные и плакали. Кричала публика - это при Сталине ! Была настоящая демонстрация... И милиция ходила по рядам и негрубо так говорила: "Ну хватит, ну расходитесь"...»
Из воспоминаний Александра Галича: «Этой публики, наполнившей зал, этого плача и аплодисментов, этого протеста я не забуду никогда. И это была Россия, московская Россия, московская интеллигенция. И это она в феврале тридцать шестого года выражала свой протест. И благодарность за этот день, благодарность судьбе за то, что мне довелось быть в этот день в зале театра, никогда не оставит меня.»
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