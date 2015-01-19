Легендарный спектакль Евгения Вахтангова

В ночь, с двадцать третьего на двадцать четвертое февраля 1922 года, шла последняя репетиция «Принцессы Турандот». Вахтангов репетировал в меховой шубе, с головой, обернутой мокрым полотенцем, его бил озноб. Он сам устанавливал свет, заставлял актеров долго выстаивать в одной и той же мизансцене. В четыре часа ночи собрал всех и скомандовал «Вся пьеса — от начала и до конца!» Вернувшись под утро домой, лег и больше уже не вставал.

Премьера — 27 февраля 1922 г.

* Турандот - Цецилия Мансурова

* Адельма - Анна Орочко

* Калаф - Юрий Завадский

* Панталоне - Иван Кудрявцев

* Тарталья - Борис Щукин

* Труффальдино -Рубен Симонов