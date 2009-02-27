Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Москву посетит звезда «Notre-Dame de Paris»

27 февраля
Все года

Театральная хроника >>
27 февраля 2009
Для поклонников звезды мюзикла «Notre-Dame de Paris», канадского певца Гару, 5 марта станет настоящим подарком – кумир приезжает с концертом в столицу, где выступит с программой «Часть моей души» в клубе «Б-1 Максимум».
Артистизм, потрясающее обаяние и тембр голоса исполнителя покорили не только российских меломанов, но и его коллег по творческому цеху.
Блистательный актер Антон Макарский, солист русского варианта мюзикла по мотивам романа Виктора Гюго, несколько лет назад выступал на одной сцене с Гару с песней «Belle» и уже тогда заявил, что «восхищается его профессионализмом и неповторимым вокалом». «Он профессионал мирового уровня», - уверенно говорит Макарский, вспоминая совместное выступление на «Фабрике звезд» и сольные концерты Гару в Москве и Санкт-Петербурге, где российскому актеру также довелось спеть со «звездой двух континентов».
По словам Макарского, «Гару оказался таким же обаятельным человеком и в жизни, абсолютно не пафосным, как и большинство мировых звезд». Кстати, супруга Антона Виктория Морозова также не устояла перед харизматичным иностранным певцом, дав ему ласковое прозвище «два метра обаяния».
Предстоящий концерт Гару станет событием номер один для российского слушателя. «На его концерт обязательно нужно сходить, чтобы насладиться профессиональным музыкальным коллективом, живым звучанием и получить огромный заряд позитива», - считает Антон Макарский, который и сам собирается прийти в «Б-1» после собственного концерта в этот вечер.
А между тем организаторы концерта Гару объявили о том, что VIP-билеты на сидячие места полностью распроданы! В связи с этим по многочисленным просьбам поклонниц в клубе организован дополнительный люкс-партер на 200 мест. Это своеобразный подарок для поклонниц к 8 марта – у представительниц прекрасного пола, которые по данным продаж предпочитают покупать именно сидячие места, еще есть шанс попасть на концерт своего кумира.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Антон Макарский

фотографии >>
Антон Макарский и Виктория Морозова
Гару
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анатолий Решетников
22 февраля ушёл из жизни актёр Анатолий Решетников.

День рождения >>

Валентина Беляева
Татьяна Догилева
Максим Драченин
Наталья Климова
Юрий Кузнецов-Таёжный
Авангард Леонтьев
Иван Марченко
Евгений Урбанский
Валерий Филонов
Джоан Беннетт
Адам Болдуин
Кейт Мара
Даниэль Ольбрыхский
Паскаль Пети
Тимоти Сполл
Элизабет Тейлор
все родившиеся 27 февраля >>

Премьеры ТВ

По ту сторону смерти
26 февраля
НТВ
Чужие родные
27 февраля
ТРК Украина
Помощница
2 марта
ТВЦ
Авария
3 марта
ТВЦ
Злоумышленница
3 марта
Россия 1
Овечка Долли была злая и рано умерла
3 марта
Первый канал
Мои дорогие
4 марта
Россия 1
Норвег
4 марта
Первый канал
Спящие-2
5 марта
Первый канал
Чужая
5 марта
Россия 1

ревью