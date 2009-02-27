Москву посетит звезда «Notre-Dame de Paris»

анонс

12 мая 2010 Новый спектакль Владимира Панкова 10 сентября 2007 года в Центре им. Вс. Мейерхольда состоялась премьера первой части спектакля «Гоголь.Вечера», поставленного Владимиром Панковым.

13 июня 2011 «Жизнь - удача в лабиринтах». Премьера «Жизнь - удача в лабиринтах» - это «моноспектакль», премьера которого состоялась 18 февраля 2010 года в Московском Международном Доме Музыки.

18 февраля 2013 «Золотой софит»: Лауреаты Высшую театральную награду Петербурга – премию «Золотой софит» – вручали в Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова.