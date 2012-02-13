Театр «Скатувэ» - приговор приведен в исполнение

В этот день в Бутове почти в полном составе была расстреляна труппа одного из московских театров - латышского театра «Скатувэ». В числе погибших была и известная актриса Мария Лейко, которая выступала в театре всего один сезон.

27 декабря 1937 года тогдашнее московское руководство официально постановило закрыть театральный дом на Страстном бульваре, в котором к тому времени уже не осталось ни единого сотрудника, ссылаясь на «нецелесообразность существования в Москве Латышского театра». Моссовет принял решение служащих там от работы «освободить с 1 января 1938 года с выплатой им двухнедельного пособия». Пособия этого артисты не получили - 3 февраля театр был расстрелян. (цитата: Новые известия, «Растрелянный театр»)



Арестованы Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР по обвинению в принадлежности к латышской контрреволюционной националистической фашистской организации:



Лейко Мария Карловна,1887 г.р., родилась в г. Риге (Латвия), латышка, из рабочих, б/п, образование низшее, актриса латышского государственного театра "Скатувэ". Проживала: Москва, Оболенский пер., д. 9, корп. 3, кв. 58. Арестована 15 декабря 1937 г. Приговор приведен в исполнение 3 февраля 1938 г.

Реабилитирована 12 мая 1958 г.



Балтгалов Владимир Матвеевич, 1911 г.р., родился в г. Риге (Латвия), латыш, из служащих, б/п, образование среднее, актер театра "Скатувэ". Проживал: Москва, ул. Краснопролетарская, д. 6, кв. 1. Арестован 16 января 1938 г. Приговор приведен в исполнение 28 февраля 1938 г.

Реабилитирован 3 ноября 1956 г.



Оше Андрей Яковлевич, 1899 г.р., родился в г. Риге (Латвия), латыш, из крестьян, б/п, образование низшее, артист государственного латышского театра "Скатувэ". Проживал: Москва, ул. Мархлевского, д.3, кв.12. Арестован 15 декабря 1937 г. Приговор приведен в исполнение 3 февраля 1938 г.

Реабилитирован 27 апреля 1938 г.



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