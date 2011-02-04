«Горько!..». Премьера

В Саратовском театре русской комедии
состоялась премьера нового спектакля «Горько!..»
.
Жанр спектакля определен режиссером-постановщиком Олегом Загуменновым
как сценическая фантасмагория. Наверное, только в таком ключе и можно ставить Зощенко
и тем паче Бонди
. Парад гротесковых фигур – манерных жеманниц и чванливых спесивцев – проходит перед зрителями.
За сюжетную основу спектакля взята коротенькая пьеса давно расхватанного на афоризмы Михаила Зощенко «Свадьба»
. В сюжетную ткань вплетены герои еще нескольких рассказов «пролетарского писателя с перепуганной душой», как назвал себя сам Зощенко
, и Алексея Бонди
, автора, незаслуженно незамечаемого современниками и забытого потомками. Но все они – «герои одного романа»
.
Жанр, в котором работали и Зощенко
, и Бонди
, невероятно сложен для постановки. Когда зритель молчит на драматическом спектакле – можно гадать: он затаил дыхание или спит, заскучав. Комедия в этом отношении – жанр филигранный, каждая находка – укладывает свое лыко в строку: если зритель смеется, значит, цель достигнута. Но у Зощенко
– смех часто сквозь слезы: уж слишком узнаваемы, слишком часто встречаемы.
На премьере зрители хохотали, чутко отзываясь на каждую смешную реплику. А значит – авторов услышали.
Вместо постскриптума
После спектакля одна из зрителей в ожидании, когда немного уменьшится очередь в гардероб, зашла в кафе выпить чая. Увидела, сколько там еще желающих скоротать время, и ахнула: «Здесь, наверное, не меньше чем на полчаса»
. Буфетчица подняла глаза: «А вас сюда никто и не звал»
. Единственное утешение – кафе не имеет к театру никакого отношения.
Зощенко
сегодня только начинается! Горько, господа!
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