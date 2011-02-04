«Горько!..». Премьера

анонс

Вернуться в легендарные 60-е, когда поэты были «властителями дум», предложил режиссер Кирилл Серебренников. В Политехническом музее 23 октября 2006 года прошел вечер «100 минут поэзии».

4 сентября 2006

"Вы подумайте, насколько лучше бы играла Ермолова, если бы она днем работала у шлифовального станка!"

Первый ТРАМ (Театр рабочей молодежи) открылся 21 ноября 1925 года в Ленинграде, положивший начало новому мощному движению. Вслед за ним стали появляться театры рабочей молодежи в Баку, Москве, Перми, Иваново-Вознесенске.