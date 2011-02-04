Фестиваль «Кино без пленки» (второй сезон)

4-6 февраля 2011 года в «Театре.doc»
(Трехпрудный пер. 11/13, стр. 1.) прошел второй фестиваль «Кино без пленки»
, на котором в виде читок были показаны сценарии современных российских кинодраматургов.
За два года существования фестиваля выработалась особая форма показа, позволяющая минимальными изобразительными средствами создать на театральной сцене образ будущего фильма. Важнейшая часть фестивальной программы – обсуждение со зрителями показанных «кинофильмов без пленки».
В программу фестиваля вошли сценарии как дебютантов, так и уже известных авторов, таких как Ксения Драгунская
, Михаил Дурненков
, Юрий Клавдиев
, Максим Курочкин
.
Показы были подготовлены лучшими театральными и кино-режиссерами Москвы, давно и успешно работающими в театре и кино.
Программа фестиваля
4 февраля:
17–00
Анна Яблонская
, «Язычники».
Режиссер – Валерия Суркова
.
19-00
Ильмира Болотян, «Босиком».
Режиссер – Анна Брандуш.
20-00
Анна Донатова, «В моей сексуальности виновата кошка».
Режиссер – Анна Брандуш.
Обсуждение ведет Владимир Забалуев
.
22-00
Михаил Дурненков
, «Против течения».
Режиссер - Катя Шагалова
.
5 февраля:
15-00
Братья Васильевы, «Чапаев».
Режиссер - Филипп Лось.
17–00
Анастасия Истомина
, «Северов».
Режиссер - Олег Галицкий.
19-00
Александр Сашин, «Четкий факинг».
Режиссер - Юля Ауг
.
21-00
Ксения Драгунская
, «Реконструкция скелета».
Режиссер - Ольга Субботина
.
6 февраля
17-00
Юрий Клавдиев
, «Два ветра».
Режиссер - Александр Кушуля.
19–00
Максим Марков, «Один день на войне».
Режиссер - Игорь Стам
.
21-00
Максим Курочкин
, «Сломанные (Бедные в космосе)».
Режиссер - Михаил Угаров
.
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