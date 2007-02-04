В Концертном зале имени П.И. Чайковского Алла Демидова представила зрителям литературно-музыкальную программу «От Блока до Бродского. Поэты ХХ века».
В последние годы Алла Сергеевна выступала исключительно в камерной обстановке с исполнением литературно-музыкальных композиций по поэмам Анны Ахматовой, читает цикл «От Пушкина до Бродского», «Поэты ХХ века» и библейские «Страсти по Матфею».
"30 августа в 1 час дня состоялось освящение и открытие Иркутского театра. … Александр Александрович Корнилов ( прим. -русский историк, писатель, профессор Петербургского политехнического института) познакомил присутствующих с историей театра, которая в кратких чертах такова: 2 октября 1890 года сгорел деревянный театр, построенный в 1873 году генерал-губернатором Синельниковым на средства Базанова, Немчинова и Сибирякова.
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