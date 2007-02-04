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От Блока до Бродского

4 февраля
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4 февраля 2007
В Концертном зале имени П.И. Чайковского Алла Демидова представила зрителям литературно-музыкальную программу «От Блока до Бродского. Поэты ХХ века».
В последние годы Алла Сергеевна выступала исключительно в камерной обстановке с исполнением литературно-музыкальных композиций по поэмам Анны Ахматовой, читает цикл «От Пушкина до Бродского», «Поэты ХХ века» и библейские «Страсти по Матфею».
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