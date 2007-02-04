От Блока до Бродского

анонс

27 августа 2006 Освящение и открытие Иркутского театра "30 августа в 1 час дня состоялось освящение и открытие Иркутского театра. … Александр Александрович Корнилов ( прим. -русский историк, писатель, профессор Петербургского политехнического института) познакомил присутствующих с историей театра, которая в кратких чертах такова: 2 октября 1890 года сгорел деревянный театр, построенный в 1873 году генерал-губернатором Синельниковым на средства Базанова, Немчинова и Сибирякова.

13 февраля 2012 «Это только портрет любви…» 18 мая в Санкт-Петербургском Театре Эстрады им. А. Райкина состоится вечер «Это только портрет любви…», посвященный 85-летнему юбилею Булата Окуджавы.

22 февраля 2013 МОСТ. Премьеры Новый сезон театра МОСТ открылся двумя премьерами - «Дежавю» (по пьесе М. Бермана) и «Аттракцион» (по роману «Взятие Измаила»).