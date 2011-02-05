Путешествие Пушкина в Европу или моноспектакль "О. Е." по роману А. С. Пушкина "Евгений Онегин" - 13 февраля 2011 года в 18.00 - в дни памяти А.С. Пушкина и в канун дня всех влюблённых в легендарном Большом зале Политехнического музея Москвы состоялся музыкальный моноспектакль "О.Е." по роману А. С. Пушкина "Евгений Онегин".

Спектакль - своеобразный трибьют московских артистов великому русскому поэту на знаменитой поэтической площадке страны. Неожиданное сочетание классического текста XIX века с европейской музыкой XVIII-ХХ веков от В.-А. Моцарта до А. Пьяццоллы является отличительной особенностью спектакля и подчёркивает актуальность и мировое значение текста романа не только для России, но и для Европы, где за свою жизнь А.С. Пушкин так и не успел побывать. Встречей двух культур - поэтической и музыкальной и разных эпох определяют создатели спектакля свою задачу, которая обретает цельность под знаком общечеловеческих и извечных тем, поднятых в романе.

И это можно было бы назвать "путешествием Пушкина в Европу"...

Текст романа исполнял актёр Александр И. Строев.

В спектакле приняли участие артисты ансамбля "Classica Nova": Татьяна Ларина - флейта, Дмитрий Татаркин - гитара, а также Алексей Воронков - рояль.

Режиссер: Александр И. Строев.