«Театр в тюрьме» Серебренникова

анонс

2 мая 1942 Первый спектакль таировцев в Барнауле На сцене барнаульского Народного дома - спектакль Камерного театра по пьесе Георгия Мдивани "Батальон идёт на Запад".

12 июня 1951 Спектакль по документальной прозе Юлиуса Фучика «Репортаж с петлей на шее» 12 июня 1951 года в Театре им. Ленинского комсомола состоялась премьера спектакля «Дорогой бессмертия».

18 февраля 2013 Мастер-классы Андрея Кончаловского 4 и 6 мая в концертном зале «МИР» Андрей Сергеевич Кончаловский дал два мастер-класса для студентов творческих ВУЗов.