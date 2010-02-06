«Театр в тюрьме» Серебренникова

6 февраля на телеканале «Звезда» состоялся премьерный показ документального фильма Кирилла Серебренникова «Театр в тюрьме»
.
Фильм рассказывает о спектакле знаменитого английского режиссера Алекса Дауэра
, который он поставил вместе с заключенными Пермской исправительной колонии №29. Алекс Дауэр
известен благодаря своим театральным работам в тюрьмах Великобритании. Несколько лет назад Кирилл Серебренников
предложил Алексу
поставить спектакль с российскими заключенными. Так и началась работа над проектом «Театр в тюрьме»
.
По словам автора фильма, самое сложное было найти общий язык с заключенными и заставить их почувствовать себя настоящими актерами.
Одну из ролей в спектакле сыграла телеведущая Татьяна Арно
.
По словам Кирилла Серебренникова
, фильм получился светлым и жизнеутверждающим. «Когда мы говорим «тюрьма», «зона», нам рисуются страшные картины. Я рад, что получился фильм про то, как в «реальной зоне» с полутора тысячами зеков, с помощью доброго дела — с помощью театра — люди оттаивали, смягчались, как у них проявились человеческие черты».
Премьера спектакля Алекса Дауэра
и заключенных исправительной колонии №29 состоялась во время театрального фестиваля «Территория»
в сентябре 2009 года.
обсуждение >>