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«Театр в тюрьме» Серебренникова

6 февраля
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6 февраля 2010
6 февраля на телеканале «Звезда» состоялся премьерный показ документального фильма Кирилла Серебренникова «Театр в тюрьме».
Фильм рассказывает о спектакле знаменитого английского режиссера Алекса Дауэра, который он поставил вместе с заключенными Пермской исправительной колонии №29. Алекс Дауэр известен благодаря своим театральным работам в тюрьмах Великобритании. Несколько лет назад Кирилл Серебренников предложил Алексу поставить спектакль с российскими заключенными. Так и началась работа над проектом «Театр в тюрьме».
По словам автора фильма, самое сложное было найти общий язык с заключенными и заставить их почувствовать себя настоящими актерами.
Одну из ролей в спектакле сыграла телеведущая Татьяна Арно.
По словам Кирилла Серебренникова, фильм получился светлым и жизнеутверждающим. «Когда мы говорим «тюрьма», «зона», нам рисуются страшные картины. Я рад, что получился фильм про то, как в «реальной зоне» с полутора тысячами зеков, с помощью доброго дела — с помощью театра — люди оттаивали, смягчались, как у них проявились человеческие черты».
Премьера спектакля Алекса Дауэра и заключенных исправительной колонии №29 состоялась во время театрального фестиваля «Территория» в сентябре 2009 года.
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