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Объявлены победители премии театральной критики имени Александра Кугеля

7 февраля
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7 февраля 2007
В Москве победители премии театральной критики имени Александра Кугеля получили свои награды. Она была учреждена по инициативе актера театра и кино Олега Меньшикова. Торжественная церемония вручения премии состоялась в понедельник в особняке Петра Смирнова на Тверском бульваре. В этом году премия, носящая имя известного театрального критика начала ХХ века Александр Кугеля, одного из родоначальников этой профессии, вручена в двух номинациях. Лучшим критиком сезона и обладателем этой премии стал главный редактор журнала "Театр" Валерий Семеновский. Отдельной премией "За человеческое и профессиональное мужество" награждена петербургский критик Марина Дмитревская, главный редактор, автор и директор "Петербургского театрального журнала". На открытии церемонии Меньшиков сказал, что премия, которой не предвещали долгую жизнь, существует, и он уверен, что так будет продолжаться и дальше. "Я считаю, что эта премия доказала, что она необходима как критикам, так и практикам театра. Я благодарен высокому жюри, в которое вошли такие известные актеры и режиссеры как Марк Захаров, Генриетта Яновская, Константин Райкин, Евгений Миронов, Галина Тюнина, которые с интересом читают современную критику и каждый раз находят самых достойных", - отметил актер. Сам Меньшиков сообщил, что собирается этот год посвятить театру и созданному им театральному товариществу "814".
"Планирую сразу несколько постановок, - сообщил Меньшиков, - один моно-спектакль и два спектакля с приглашенными режиссерами. Пока назвать конкретно какие это будут работы еще не готов, поскольку рассматриваем порядка пяти пьес, но окончательный выбор еще не сделан. Хотелось бы, чтобы один из них был "Приглашение на казнь" Набокова". На вопрос, вызывает ли интерес у Меньшикова современная драматургия, он сказал: "Мало из того, что читаю современных авторов меня захватывает. Современные драматурги способны талантливо придумать и закрутить сюжет, но, к сожалению, не владеют хорошим литературным русским языком". Что касается кинематографа, то пока, как сказал Меньшиков, он сделает здесь паузу. Исключение составляет лишь фильм Никиты Михалкова "Утомленные солнцем-2".

Валерий Оскарович Семеновский
Главный редактор журнала «Театр» и заместитель художественного руководителя Центра имени Вс. Мейерхольда.
Окончил факультет журналистики МГУ в 1974. Работал в журнале «Театр» (1973-1987). Один из основателей всероссийского объединения «Творческие мастерские» (1987). Главный редактор издательства «Союзтеатр» (1987-1990). Главный редактор журналов «Московский наблюдатель» (1991-1990) и «Разгуляй» (1995-1998).
Автор пьес «Беспечный гражданин» (1985), «Кошмарные сновидения Херсонской губернии» (1987), впервые поставленных в Ленинградском и Екатеринбургском театрах музыкальной комедии (композитор А. Затин, режиссер К. Стрежнев). Пьеса «Арто и его Двойник» (2001, режиссер В. Фокин) идет в Центре имени Вс. Мейерхольда.
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