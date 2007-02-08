Медалист Евгений Гришковец

В День Российской Науки, 8 февраля 2007 года, объявлены первые Лауреаты медали "Символ Науки" за 2006 год. Медаль, учрежденная Некоммерческим Партнерством "Мир Науки
" в 2006 году, вручается за гармоничное сочетание в научной деятельности, в деятельности по популяризации науки, рациональных, эстетических и этических начал, создание и воплощение идеальных образов ученых, идеальных образов науки. Объявлены Лауреаты в шести Номинациях, вручено 11 Медалей.
В номинации "Символ науки - человек искусства" награда присуждена Гришковцу Евгению Валерьевичу, сценаристу и актеру, - за развитие научного мировоззрения в спектаклях "Планета" и "Одновременно", за символичную популяризацию знаний.
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Статья от 8 февраля 2007 года, раздел "театральная хроника". Будьте внимательны.