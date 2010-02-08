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«Сказание о Сергии Радонежском». Премьера

8 февраля
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8 февраля 2010
В Московском областном драматическом театре им. А.Н. Островского 23 февраля 2010 года прошла премьера нового спектакля Веры Анненковой «Сказание о Сергии Радонежском».
Автор пьесы и режиссер - Вера Анненкова.
Художник-сценограф - Игорь Капитанов.
В ролях:
Летописец - Пиунов В.А.
Сергий Радонежский (в юности) - з. а. РФ Финякин Ю.
Сергий Радонежский (старец) - Морозов Ю.В.
Мария - Петрова Е.
Кирилл - Рошка В.В.
Петр - Шилов М.
Степан - Христенко Г.А.
Черноризец - з. а. РФ Старостин В.
Иерей Михаил, Игумен Митрофан -з. а. РФ Балдов В.
Дмитрий Донской - з. а. РФ Фирсов Г.
Крестьянин - з.а. РФ Калганов Ю.
Отец младенца - Мисилин А.С.
Монахи - з. а. РФ Калганов Ю., Куликов С.В., Левченко В., Мисилин А.С., Бестужев (Погорельцев) А.А., Рошка В.В.
Плакальщицы - Шутова Т., Тюлина Е.Д.
Варфоломей - Сороковой И.
Художник по костюмам - Ольга Герр.
Хореограф - Алишер Хасанов.
Идея постановки
Соотнести хронологию жизни и трудов Сергия Радонежского с тем, как возникало и укреплялось православное сознание у русских. Повествование основано на летописях, фольклоре. На сцене - исторические персонажи - князь Дмитрий Донской, родители Сергия, и те, кто стал почти былинными героями - монахи-богатыри Ослябя и Пересвет. Это те, кто созидал Русь и стремился обрести духовную поддержку у Сергия.
Отзывы о спектакле
Теперь в Московском областном драматическом театре им. А. Островского есть историко-религиозная дилогия. Только что молодой режиссер Вера Анненкова, по своей литературно-драматической композиции поставила спектакль «Сказание о Сергии Радонежском». Причем, в этой постановке произошла перекличка со спектаклем «Грех и прощение» - не только по времени действия, но и по персонажам. Главный герой истории о становлении Великого княжества Московского, Иван Калита, упоминается и в спектакле о Сергии из Радонежа. Возник объемный, двусторонний - «изнутри власти» и «изнутри народно-духовной жизни» - взгляд на сложнейший этап русской истории.
/Валерий Бегунов - Газета «Культура», май 2005 г./
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«Сказание о Сергии Радонежском». Премьера фотографии
«Сказание о Сергии Радонежском». Премьера фотографии
«Сказание о Сергии Радонежском». Премьера фотографии
«Сказание о Сергии Радонежском». Премьера фотографии
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№ 1
Арсений Стучилин   7.10.2017 - 15:07
Очень хотелось посмотреть мультфильм Сергий Радонежский, но только не знаю с какого сайта можно посмотреть мультфильм Сергий Радонежский. читать далее>>
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