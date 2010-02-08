«Сказание о Сергии Радонежском». Премьера

анонс

18 февраля 2013 Фестиваль в Милане С 24 по 26 октября Милан стал театральной столицей, где в рамках фестиваля Festa del Teatro прошло 250 различных событий.

14 сентября 1942 Новый театр в блокадном Ленинграде История осад знает героическое строительство оборонных сооружений. Но в ней не упоминается о создании театров.