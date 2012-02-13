Расстрел подпольной группы «Соколы»

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5 апреля 1921 "Работать всем вместе без разделения, колебания и сомнения" После капитального ремонта, 5 апреля 1921 года комедией А. Грибоедова «Горе от ума» открылся Малый театр. Актерам прочитали письмо М. Ермоловой, в котором актриса призывала труппу «приступить к великому делу просвещения народа и работать всем вместе без разделения, колебания и сомнения».

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