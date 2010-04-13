В «Булгаковском Доме» - Александр Синюков

анонс

В июле 1990 года в БДТ состоялась премьера спектакля «Коварство и любовь» Ф.Шиллера в постановке Т.Чхеидзе.

«Коварство и любовь» Шиллера в постановке Темура Чхеидзе в БДТ

4 марта 2009

Объявлены победители премии театральной критики имени Александра Кугеля

В Москве победители премии театральной критики имени Александра Кугеля получили свои награды. Она была учреждена по инициативе актера театра и кино Олега Меньшикова. Торжественная церемония вручения премии состоялась в понедельник в особняке Петра Смирнова на Тверском бульваре.