«Три сестры»: завертелся волчок…

С 13
по 16 апреля
в Мытищинском театре драмы и комедии ФЭСТ
состоялись премьерные показы спектакля «Три сестры»
по одноимённой пьесе А.П. Чехова
в постановке Алексея Курганова
. В рекордно короткий срок – 2 часа – на сцене пролетает четыре действия пьесы. От майских именин до осеннего расставания. Жизнь в доме Прозоровых стремительно кружится, как подаренный Федотиком волчок.
В ФЭСТе
давно мечтали о спектакле по чеховской пьесе. К юбилею А.П. Чехова
Заслуженным артистом России Антоном Кузьменко
и актёром Сергеем Гришаковым
была поставлена литературная композиция «Рассказики»
, включающая пять рассказиков, несколько фрагментов из пьесы «Чайка»
, повествование о непростом пути становления Чехова
как драматурга и в финале - письмо к «самому» с просьбой о том, чтобы и в ФЭСТе
поставили одну из его пьес.
«Рассказики»
со дня премьеры заслужили зрительскую любовь и проходят с неизменным аншлагом. И вот письмо «самому» - получено и одобрено.
В спектакле «Три сестры»
заняты ведущие актёры театра: Заслуженная артистка России Татьяна Полянская
(Ольга), Заслуженный артист России Дмитрий Полянский
(Тузенбах), Заслуженный артист России Антон Кузьменко
(Вершинин), Заслуженный артист России Игорь Бондаренко
(Чебутыкин), Заслуженный артист Московской области Фарит Халяпов
(Кулыгин), Заслуженная артистка Московской области Людмила Лобанова
(Анфиса), актёры театра Павел Конивец
(Андрей Прозоров), Наталья Галютина
(Маша), Наталия Ларюнина
(Ирина), Ольга Алисова
, Ульяна Чеботарь
(Наташа), Алексей Аптовцев
(Солёный), Александр Конивец
(Федотик), Сергей Хапров
(Родэ), Андрей Домнин
(Феропонт).
По содержанию спектакль не отступает от пьесы ни на слово. Давно известные герои, хрестоматийное «в Москву! в Москву!»
и «если бы знать!»
. Но на сцене нет унылой атмосферы безысходности и мерлехлюндии. Напротив, всё происходит быстро, ярко, смешно, наивно, изящно и – так жизненно. С гитарами и песнями, танцами и мечтами, шутками вопреки обстоятельствам и неизменной надеждой на нечто лучшее.
Люди с чистой душой, благородным сердцем и знанием «многого лишнего»
выстраивают сложные и красивые взаимоотношения. Искренне и самоотверженно заботится обо всех нуждающихся измученная работой Ольга. Трогательно и по-детски мечтает о Москве и об «окрыляющей» работе Ирина. Робко, будто боясь спугнуть, строит своё непростое личное счастье Маша. Светится счастьем нежно влюблённый барон. Философствует о будущем счастье, всё-таки пытаясь получить хоть каплю его в настоящем, Вершинин. Пытается найти себя погружённый в прошлое Чебутыкин. Страдает несчастный отвергнутый всеми Солёный, мечтающий о любви, тепле и человеческом понимании. Глубоко переживает обо всём несостоявшемся Андрей. Удары судьбы принимаются с достоинством и смирением, а печаль – светла и прекрасна.
Даже Наташа, разрушившая всё лучшее, что было в доме Прозоровых, смотрится не расчётливой эгоистичной барышней, а смешной и нелепой бабёнкой, готовой захапать всё, что само идёт в руки, особо не задумываясь и ничего не стесняясь. Но её заметно округлившийся живот в четвёртом действии не оставляет сомнений: не будет в новом поколении шести таких, как сёстры, потом двенадцати… потому что уже есть три Наташиных отпрыска против трёх одиноких сестёр.
Зрители смеются. Зрителям нравится и то, как комично страдает Солёный, и то, как вещает о небывалом глуховатый Феропонт, и то, как Андрей называет Наташу шершавым животным. Всё кажется таким простым и понятным. Проблемы – решаемыми, вопросы – пустячными… Реникса. Чупуха.
И уже после спектакля начинается полное погружение. Нет, не в жизнь Прозоровых. В свою собственную. В свои личные нереализованные мечты, несбывшуюся любовь, в море обстоятельств и самых простых бытовых проблем, которые побеждают количеством и заставляют забыть о том, о чём мечталось. В свои собственные нерешённые вопросы, которые мы пытаемся обратить в шутку, пустяк, и отложить решение на неопределённый срок. В понимание того, что у каждого – только одна жизнь, которую уже нельзя будет переписать с черновика…
«Рассказики А.П. Чехова»
на камерной сцене ФЭСТа 19
и 24 мая
,
«Три сестры»
на основной сцене 20 мая
.
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