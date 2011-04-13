«Три сестры»: завертелся волчок…

анонс

В Севастополе состоялась интересная конференция театров двух флотов — Балтийского и Черноморского.

10 декабря 2006

Под Российским небесным флагом и девизом "АВОСЬ"!

Было душное лето 1981 года. В московском театре им. Ленинского комсомола специальная комиссия должна была принимать новый спектакль "Юнона и Авось". Жанр постановки был необычен для начала 80-х годов - рок-опера.