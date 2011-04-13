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Space - в Кремле

13 апреля
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13 апреля 2011
Дидье Маруани и SPACE отметили 50-летие полета Юрия Гагарина театрализованным шоу в Кремле.
Основной концерт прошел в Государственном Кремлевском дворце 13 апреля 2011 года.
Дидье Маруани
Для большинства жителей нашей планеты слово «space» означает всего-навсего «космос» на английском языке. Но в России и странах бывшего СССР это слово значит в эмоциональном и культурном плане много больше: ведь для всех нас SPACE – это, в первую очередь, название французского коллектива, исторически первой электронной группы, сумевшей исключительно силой музыки, а не рекламы завоевать любовь и признательность слушателей всех стран и континентов.
У каждого поколения в России – свой SPACE. Для слушателей постарше это лучшая музыка для первых модных дискотек конца 70-х и первые концерты Дидье Маруани в России летом 1983 года с составом Paris-France-Transit. Для современных меломанов с традиционными вкусами – нечастые, но тем более прекрасные выступления SPACE в нашей стране в 1992-2002 гг. А для совсем нового поколения любителей музыки, пока еще не представляющих, какое значение имеет SPACE для отечественного слушателя, совершенно незабываемым откровением стало выступление группы в Государственном Кремлевском дворце 13 апреля.
SPACE вновь удивили россиян – Дидье и его коллектив показали свое обновленное по случаю полувекового юбилея полета в космос Юрия Гагарина сценическое шоу, которое, безусловно, можно назвать инновационным и для российской и для мировой сцены. Для новой концертной программы легенды европейской электронной поп-музыки были разработаны смелые новаторские решения по части световой картины и сценического звука; знаменитое на весь мир лазерное шоу SPACE блеснуло обновленным великолепием.
Однако всем понятно, что для сверхпопулярной французской команды эта игра красок и лазерных лучей – не главное. Музыкальная атмосфера концертов SPACE неподвластна нашему циничному времени – фантастическое звучание электронных клавишных по-прежнему раскрывает для публики неведомые дали Вселенной, приглашая в «Волшебный полет».
Вполне логично, что место и время проведения большого московского концерта SPACE были продиктованы близостью творчества Дидье Маруани к космической тематике и неизменной популярностью коллектива в России.
Кроме того, SPACE и Сергей Скачков (лицо и голос золотого состава группы «Земляне») исполнили на концерте сверхновый гимн российских космонавтов.
Сергей Сачков
Вряд ли в нашей стране найдется хоть один меломан со стажем, который не знает песню «Трава у дома» группы «Земляне», ставшую национальным российским хитом еще в далеком 1983 году. У знаменитой композиции, покорившей сердца слушателей всех вкусов и возрастов, 13 апреля состоялось второе рождение, когда на сцене Государственного Кремлевского дворца встретились исполнитель «Травы у дома» Сергей Скачков и группа SPACE.
Помимо творческого альянса с российским коллегой, Дидье Маруани приготовил еще один сюрприз для московских зрителей – премьеру своей новой композиции «Gagarine Hourra» («Ура, Гагарин!»), посвященной полету первого космонавта планеты.

InterMedia
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