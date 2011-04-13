Space - в Кремле

отметилитеатрализованным шоу вОсновной концерт прошел вДля большинства жителей нашей планеты словоозначает всего-навсегона английском языке. Но в России и странах бывшего СССР это слово значит в эмоциональном и культурном плане много больше: ведь для всех нас– это, в первую очередь, название французского коллектива, исторически первой электронной группы, сумевшей исключительно силой музыки, а не рекламы завоевать любовь и признательность слушателей всех стран и континентов.У каждого поколения в России – свой. Для слушателей постарше это лучшая музыка для первых модных дискотек конца 70-х и первые концертыв России летом 1983 года с составом. Для современных меломанов с традиционными вкусами – нечастые, но тем более прекрасные выступленияв нашей стране в 1992-2002 гг. А для совсем нового поколения любителей музыки, пока еще не представляющих, какое значение имеетдля отечественного слушателя, совершенно незабываемым откровением стало выступление группы ввновь удивили россиян – Дидье и его коллектив показали свое обновленное по случаю полувекового юбилея полета в космос Юрия Гагарина сценическое шоу, которое, безусловно, можно назвать инновационным и для российской и для мировой сцены. Для новой концертной программы легенды европейской электронной поп-музыки были разработаны смелые новаторские решения по части световой картины и сценического звука; знаменитое на весь мир лазерное шоублеснуло обновленным великолепием.Однако всем понятно, что для сверхпопулярной французской команды эта игра красок и лазерных лучей – не главное. Музыкальная атмосфера концертовнеподвластна нашему циничному времени – фантастическое звучание электронных клавишных по-прежнему раскрывает для публики неведомые дали Вселенной, приглашая вВполне логично, что место и время проведения большого московского концертабыли продиктованы близостью творчествак космической тематике и неизменной популярностью коллектива в России.Кроме того,(лицо и голос золотого состава группы) исполнили на концерте сверхновый гимн российских космонавтов.Вряд ли в нашей стране найдется хоть один меломан со стажем, который не знает песнюгруппы, ставшую национальным российским хитом еще в далеком 1983 году. У знаменитой композиции, покорившей сердца слушателей всех вкусов и возрастов, 13 апреля состоялось второе рождение, когда на сценевстретились исполнительи группаПомимо творческого альянса с российским коллегой,приготовил еще один сюрприз для московских зрителей – премьеру своей новой композиции), посвященной полету первого космонавта планеты.